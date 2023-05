Mañana es 10 de Mayo, Día de las Madres. Una fecha importante en México que provoca festivales escolares y suspensión de labores para muchas mujeres que son mamás. Por tal razón, para muchos, el cuestionamiento sobre si se trata de un día de descanso oficial surge como una inquietud.

No, el 10 de Mayo, Día de las Madres, no es un día de descanso oficial en México. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no se considera como día oficial de asueto, ni tampoco para la Asociación de Bancos de México (ABM), que en su calendario no marca la fecha como día feriado.

Por tal motivo, los bancos permanecerán con actividades normales este 10 de Mayo.

Mayo, un mes de "puentes"

Durante el mes de mayo, quienes sí contarán con 4 "puentes" son los alumnos. El primero se presentó con motivo del 1 de mayo o Día del Trabajo, que sí está marcado como oficial de descanso para todos.

El segundo puente de mayo ocurrió el pasado viernes 5, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Puebla. Vale la pena mencionar que el 5 de Mayo no es un día de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior, los estudiantes y docentes fueron los únicos beneficiados con la suspensión de actividades.

¿Qué otros "puentes" habrá en mayo 2023?

El resto de los "puentes" y fines de semana largos del mes de mayo se presentarán el:

Lunes 15 de mayo con motivo del Día del Maestro

Viernes 26 de mayo, por Junta del Consejo Técnico Escolar

OA