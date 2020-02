Delegación china cancela visita a Expo Mueble por coronavirus

Una delegación de 15 expositores provenientes de China que participaría en la edición de Expo Mueble, que se inaugura este miércoles en Expo Guadalajara, canceló su visita por el coronavirus.

“Es un problema de salud a nivel internacional a nivel mundial. Tuvimos contacto con los expositores del pabellón asiático y por fortuna logramos a un acuerdo amigable de que por ahora no era conveniente la participación porque todo mundo andamos temerosos, no sabemos los alcances y la peligrosidad de esta enfermedad y en común acuerdo llegamos a la negociación de que por esta ocasión no estuviera presente el pabellón asiático”, detalló Abelardo Arreola Jiménez, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal).

A esto suma que las exposiciones de muebles que se realizan en ese país asiático también se cancelaron o pospusieron, lo que abre una oportunidad para la industria local.

“Eso se va a traducir en que el comprador de algunas otras partes del mundo empieza a voltearnos a ver, sobre todo el mercado más importante que es Estados Unidos, muchos de los compradores de Estados Unidos están suspendiendo viajes y sin duda buscarán otros mercados como México”, agregó Arreola Jiménez.

La próxima edición de Expo Mueble se realizará de este miércoles al 22 de febrero en Expo Guadalajara y se espera la participación de 550 expositores. En esta edición participan expositores de México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, y Turquía y se espera la asistencia de más de 15 mil compradores provenientes de diversos países.

Enrique Ruiz Castro, coordinador del Comité Ejecutivo de Exposiciones, explicó que se espera que se concreten negocios por 60 millones de dólares. En Expo Mueble Internacional Invierno 2020 se exhibirá mobiliario residencial, de oficina, de exteriores, juvenil e infantil, accesorios decorativos, artículos de iluminación y colchones, entre otros.

Arreola Jiménez también destacó que la derrama económica a la ciudad rondará los 800 millones de pesos.

