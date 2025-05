Al reconocer que hay un “problema” en el acceso para crédito para los mexicanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los presentes en la 88 Convención Bancaria voltear a ver este tema, pues dijo que podría haber mayor crecimiento y “fundamentalmente bienestar”.

Durante la inauguración en Nuevo Nayarit, Sheinbaum Pardo también dijo que “debemos sentirnos satisfechos” por la situación que vive nuestro país, ante los diversos amagos que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como los aranceles.

“Todas y todos debemos sentirnos muy satisfechos por la solidez económica de nuestro país, y al mismo tiempo sentirnos optimistas porque frente a la situación internacional que hemos vivido en los últimos meses, la economía mexicana, el sector financiero ha reaccionado de una manera extraordinaria”, expresó ante los banqueros.

Ante los representantes de las instituciones bancarias y empresarios, la titular del Ejecutivo federal afirmó que el sistema financiero en México es sólido y dijo que hay un “problema” en el acceso al crédito.

“Sí tenemos un problema, y es el acceso al crédito de las y los mexicanos. Si nosotros nos comparamos con Japón, con Estados Unidos, con Corea, con Francia, con Chile, para tener una economía similar, o con Brasil, con Alemania, Italia, Turquía, Perú, Colombia, el acceso al crédito de las y los mexicanos solamente alcanza el 33 por ciento”.

“Y un objetivo del Gobierno y la banca tiene que ser el mayor acceso al crédito, si queremos que haya no solamente crecimiento, sino fundamentalmente bienestar para las y los mexicanos”, dijo.Con los banqueros, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo para impulsar el financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora destacó el acuerdo entre la Asociación de Bancos de México (AMB) y el Gobierno de México para incrementar en 3.5% anual el financiamiento a las Pymes en el horizonte 2025-2030.

La Mandataria federal aprovechó para destacar en el evento el Plan México, su estrategia de seguridad y la baja en los homicidios dolosos en el país, los polos de bienestar, así como los programas de bienestar, “una disminución histórica” de la pobreza y la confianza que hay entre los inversionistas.

La asociación de Bancos de México y el Gobierno firmaron un acuerdo para impulsar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del país.

El acuerdo contempla siete facilitadores clave para expandir el crédito a las Mipymes, que incluyen educación financiera, digitalización, simplificación regulatoria y fortalecimiento de tribunales mercantiles.

Entre las metas planteadas hacia 2030 se destaca aumentar en 3.5% anual el número de MiPymes con crédito bancario y alcanzar una cobertura mínima del 30% de estas empresas con acceso a financiamiento.

Dichas acciones buscan reducir las barreras estructurales que enfrentan estas empresas, como el alto nivel de informalidad y la baja educación financiera, factores que limitan su acceso al crédito.

En México, 99.2 % se encuentran dentro del segmento de MiPymes lo cual es positivo, pero requiere mayores esfuerzos para impulsarlas, aseguró Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno de México.

“Los bancos no están haciendo lo suficiente, el gobierno no está haciendo lo suficiente, las empresas que interactuamos con MiPymes no estamos haciendo lo suficiente. La invitación del Plan México es que empecemos a hacerlo”, resaltó la coordinadora.

El Universal

Lemus destaca aporte del agro a la economía

Por su parte, la estrategia de consolidar al estado como pilar fundamental para dinamizar el crecimiento económico del país, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, asistió a la inauguración de la Convención Bancaria.

“Jalisco va a hacer lo propio, va a ser el motor del crecimiento económico en México para los próximos años. Es líder en distintos sectores que van a ser fundamentales para la economía del país”, afirmó el gobernador.

Refirió que algunos de estos sectores son la agroindustria, pues el Estado produce 17.8 por ciento de los alimentos que se consumen en el país, y los semiconductores, de los cuales Jalisco produce siete de cada diez a nivel nacional.

“Le estamos apostando a la agroindustria, es decir, tener seguridad y autonomía alimentaria para nuestro país, y por otro lado apostarle al sector de la innovación, la ciencia y la tecnología”, dijo el gobernador.

Julio Carranza Bolívar, Presidente de la Asociación Bancos de México, destacó el trabajo de la Presidenta de México en materia económica y afirmó que la banca mexicana ha tenido un crecimiento de 70 por ciento, con liquidez en este sector, y que se trabajará para ampliar la cartera de créditos en el país.

Agregó que se han invertido 130 mil millones de pesos solo para el desarrollo tecnológico e innovación digital, como es la banca móvil, beneficiando a usuarios de servicios bancarios con acceso directo a sus transacciones.

CT