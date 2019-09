Cuáles son las 10 principales empresas multilatinas (y cuántas hay realmente)

Estos gigantes concentran gran parte del poder empresarial en la región y sus decisiones pueden remecer los mercados.

¿Son las multilatinas las empresas más grandes de América Latina? Depende del cristal con que se mire, porque no existe acuerdo sobre qué es exactamente una multilatina.

Algunos estudios las consideran como empresas latinoamericanas globales; otros las clasifican según el origen de sus capitales, volumen de ventas, o por otros indicadores relacionados con su relevancia comercial.

El libro "Multilatinas: Estrategias para su Internacionalización", escrito por Veneta Andonova y Mauricio Losada-Otárola, las define como aquellas empresas latinoamericanas cuya casa matriz está en la región, que facturan más de US$100 millones, incluyen algún nivel de capital privado y están embarcadas en un proceso de internacionalización que implica inversión extranjera directa.

Bajo estos criterios, existen 247 multilatinas en la región.

América Móvil, la empresa de telecomunicaciones mexicana de Carlos Slim, ocupa el segundo lugar. GETTY IMAGES

"Es una región con multilatinas grandes y con poco dinamismo porque son muy viejas. Son empresas que arrastran inercia y su ritmo de adopción tecnológica no es suficiente", dice Veneta Andonova, profesora asociada Universidad de los Andes, Colombia, en diálogo con BBC Mundo.

"Es distinto a lo que pasa en países de Asia como Corea del Sur o China, donde muchas de las compañías líderes son nuevas, no existían hace 20 años".

Pero al mismo tiempo, agrega Andonova, son las más competitivas de América Latina, las que más invierten en investigación y desarrollo, y las que tienen el mejor nivel de gestión.

Y aunque la región no tiene muchas empresas jóvenes multilatinas, las que existen desde hace décadas se han expandido velozmente.

"Las multilatinas han crecido más del doble que las empresas nacionales en los últimos años", agrega la académica, pero advierte que aún existe mucha concentración en sectores primarios o extractivos que agregan poco valor a los productos.

Según el nivel de ventas anuales (y con los datos disponibles hasta 2017) las mayores multilatinas son: Petrobras, América Móvil y Grupo JBS, seguidas por Vale y Banco Itaú.

La minera brasileña Vale está entre las 5 mayores multilatinas. Este año fue condenada a pagar daños por el colapso de un dique que dejó al menos 247 muertos. GETTY IMAGES

Completan la lista Ultrapar Participacoes, Femsa, Empresas Copec, Cencosud y Grupo Alfa.

Sin embargo, hay otro ranking elaborado a partir de los datos de América Economía, el cual incluye, además de las ventas, factores como los países donde opera, liquidez, margen neto, empleados en el exterior, cobertura geográfica, fuerza comercial y expansión.

Desde esta perspectiva, las multinacionales que lideran la lista son Mexichem (México), Cemex (México), Latam (Chile/Brasil), América Móvil (México), Grupo Bimbo (México), Arcos Dorados (Argentina), AJE Group (Perú), Grupo JBS (Brasil), Gruma (México) y Vale (Brasil).

Los países con mayor crecimiento

Las empresas multilatinas han tenido un "crecimiento positivo", le dice a BBC Mundo Omar Aguilar, jefe de Estrategia y Operaciones para las Américas de la firma Deloitte Consulting y coautor del estudio "Multilatinas, factores claves para la regionalización en América Latina".

Ese crecimiento ha ocurrido especialmente en "países donde la situación económica, la estabilidad política y el acceso a capital han subido o mejorado". Entre ellos están Chile, Colombia y Perú.

JBS es una empresa de alimentación brasileña que opera en casi 150 países. GETTY IMAGES

¿Cuáles son los principales desafíos?

"Siguen necesitando modernizarse en cuanto a las tendencias de gobierno corporativo, muchas son familiares, y acceso a capital", señala Aguilar.

"El mercado global ahora está más enfocado en temas como la disrupción digital y seguridad informática. Eso implica que las empresas latinas podrían estar más atrasadas si no se enfocan en las transformaciones digitales necesarias".

Los 500 gigantes

Otros investigadores definen a las multilatinas como empresas grandes, cuyos capitales son de origen latinoamericano.

Según Fabio Moscoso, profesor de la Universidad Ean, Colombia, existen 500 empresas de la región que podrían considerarse multilatinas, utilizando los datos del ranking elaborado por la revista América Economía "500 Empresas más Grandes de Latinoamérica 2019".

Algunos estudios sostienen que hay más de 200 multilatinas en la región, aunque no existe consenso. GETTY IMAGES

En él, las mayores firmas regionales son Petrobras, Pemex y América Móvil, aunque la publicación no las define explícitamente como multilatinas.

Sus ventas (en millones de dólares) y actualizadas a 2018 son: Petrobras (90.100), Pemex (85.471) y América Móvil (52.782).

Siguiendo esta perspectiva, la mayor cantidad de multinacionales está en Brasil, México, Chile y Argentina.

"Las multilatinas vienen creciendo exponencialmente", le dice Moscoso a BBC Mundo.

Crecimiento tres veces mayor

Según el informe "Why Multilatinas Hold the Key to Latin America's Economic Future" de Boston Consulting Group (BCG), estas firmas registraron un crecimiento "aproximadamente tres veces mayor que el promedio de todas las grandes empresas latinoamericanas" entre 2008 y 2016.

A diferencia de otros estudios, esta investigación clasificó a las multilatinas como aquellas que tienen ingresos anuales de más de US$1.000 millones y que han crecido más que el resto.

También incluyeron el concepto de "tecnolatinas", consideradas como empresas relacionadas con el sector tecnológico, que compiten internacionalmente y que generan más de US$300 millones en ingresos.

Por países, Colombia es el país que más vio nacer multilatinas desde entre 2009 y 2018 (incluyendo compañías financieras), mientras que Brasil fue el país que más firmas perdió en el mismo período, de acuerdo a BCG.

