Consulta sobre nuevo aeropuerto, jurídicamente inviable: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que no debe someterse a consulta pública la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y tampoco será conveniente cancelarlo porque habrá implicaciones jurídicas y financieras, así como afectaciones a la reputación del país.

Para el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, no hay garantías de imparcialidad, objetividad y seguridad en la consulta ciudadana y se trata de un ejercicio que "no se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de consulta Popular".

Además de que "la cancelación del NAIM tendría implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales y de confianza en perjuicio de México y de futuros proyectos de gran envergadura, que requieren inversión nacional e internacional", dijo Castañón.

Las cuestiones técnicas deben decidirlas las instituciones y funcionarios, pero no por consulta, ejercicio que "no tiene validez legal y no es jurídicamente vinculante".

Añadió que si bien es importante la participación ciudadana para un "desarrollo democrático robusto", las decisiones para contar con "desarrollo económico y de infraestructura" al ser de alta complejidad corresponden a la autoridad, porque es la que tiene "la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción".

GC