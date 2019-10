Consejos que te ayudarán a cuidar la pintura de tu automóvil

Para quienes cuidan sus coches suele ser muy importante mantener en buenas condiciones la pintura de la carrocería, pues es común observar rayones y otros daños en esta superficie. Pero mantener este aspecto del automotor no es tan difícil como se piensa, solo se tiene que tener en mente algunas premisas para sacar el mejor brillo de tu vehículo.

Lo más básico es mantener limpio el coche, por lo que lavarlo con regularidad es de suma importancia para evitar manchas o rayones. Pero es importante mantener en mente el o usar paños secos sobre una superficie también seca, pues es el error más común que causa desperfectos en la pintura de tu coche.

Encerar el coche puede parecer una buena idea, y lo es, siempre y cuando no se abuse de esta técnica, que al ser usada con demasiada frecuencia podría desgastar el brillo y pintura más rápido. La cera sirve como repelente de polvo y agua, evitando manchas y rayones. Basta con encerarlo una vez cada tres meses o cuando observes que el efecto repelente de la cera terminó.

Pulir un vehículo no es necesario si no hay daños visibles, por lo que se debe evitar si es innecesario. Esta técnica se encarga de eliminar rayones e imperfecciones poco profundas en la pintura, pero debe hacerse con un especialista, pues puede llegar el efecto “borleado” en el vehículo. Es buena idea pulir un coche únicamente bajo condiciones específicas y no es algo que se tenga que realizar frecuentemente.

El uso de jabones con cera y abrillantadores son buena idea, siempre y cuando se utilicen con el vehículo a la sombra, con un temperatura baja y siempre con la superficie húmeda, ya que esto evita manchas y rayones. También es importante utilizar trapos de microfibra diferentes, uno para quitar la suciedad y otro para el secado.

Por último, mantener tu coche en un lugar techado sería lo ideal, pues evita desechos de animales, más polvo y otras sustancias que podrían dañar la pintura del automóvil.

LS