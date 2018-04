Cancela CCE diálogo sobre aeropuerto ante postura de López Obrador

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) canceló el Foro de Infraestructura al que había convocado a los candidatos a la Presidencia para presentar sus propuestas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ante el rechazo y postura "intolerante" del candidato Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que las mesas de diálogo, que se llevarían a cabo después del primer debate entre los aspirantes a la Presidencia, no tienen ningún sentido porque el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ya demostró que no escucha a la iniciativa privada.

Esto después de que López Obrador demeritó la presentación del empresario Carlos Slim, en la que argumentó la viabilidad del NAICM con apoyo de especialistas, dijo.

"Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estamos de acuerdo y observamos que el señor candidato de Morena no escucha y si no escucha no tenemos nada que agregar al respecto... en este tema ha dado esa muestra de intolerancia para escuchar", subrayó.

En conferencia de prensa, aseguró que López Obrador descalifica a las personas cuando no están de acuerdo con él, lo cual genera preocupación en caso de ganar las elecciones de julio próximo.

El representante empresarial consideró que el proyecto del aeropuerto "es demasiado importante como para convertirlo en un golpe de campaña y no estamos dispuestos a generar escenarios en ese sentido".

Sin embargo, expuso que el organismo mantiene la invitación al candidato para un encuentro privado con miembros del CCE, como el que sostuvo el pasado viernes con la candidata independiente Margarita Zavala.

Precisó que se invitó a López Obrador para reunirse con ellos el próximo 11 de mayo, mientras que el 4 de mayo se espera la presencia del aspirante independiente, Jaime Rodríguez, y durante el mes de junio se reunirán con los candidatos de las coaliciones Todos por México, José Antonio Meade, y Por México al Frente, Ricardo Anaya.

El CCE presentó las preguntas que el sector empresarial quiere que los candidatos respondan en el primer debate que se llevará a cabo el próximo domingo sobre seguridad, corrupción y de democracia.

Entre ellas destacan las relacionadas con sus propuestas de modelo policial, la estrategia específica para enfrentar al crimen organizado en el corto, mediano y largo plazos, así como cuál debe ser la participación de las fuerzas armadas.

El sector privado preguntó además: "¿Está usted dispuesto a aceptar el resultado de la elección incluso si no le favorecen y canalizará cualquier inconformidad por la vía legal y no de la protesta o la violencia?

"Los ciudadanos mexicanos exigimos un debate con propuestas serias y sin descalificaciones. Nuestra decisión debe estar basada en los contrastes y el diálogo de alternativas creíbles, responsables, no en el espectáculo, la demagogia o el manejo de cámaras", concluyó.

SA