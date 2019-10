Bolsa de Nueva York inicia con ligeras pérdidas

Los índices en la Bolsa de Valores de Nueva York abrieron hoy con ligeras pérdidas, tras conocerse que las ventas minoristas de septiembre cayeron un 0.3 por ciento, lo que refuerza la previsión de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés en su reunión de finales de este mes.

El mercado neoyorquino también está atenta a la publicación del libro Beige de la Fed y a reportes trimestrales empresariales, entre ellos del Bank of New York Mellon, PNC Financial Services, Bank of America Merril Lynch, entre otros.

El índice industrial Dow Jones, que agrupa a las 30 compañías más importantes de Estados Unidos, inició operaciones con una baja de 50.68 puntos (-0.19 por ciento) para situarse en 26 mil 974.12 unidades.

El NYSE Composite también mostraba un mínimo descenso de 0.45 puntos (-0.00 por ciento) al ubicarse en 13 mil 005.59 unidades, en tanto el Standard & Poor´s 500 retrocedía 3.87 puntos (-0.13 por ciento) al operar en dos mil 991.81 unidades.

Asimismo, el Nasdaq Composite, de títulos bancarios, tecnológicos, industriales y de seguros, abrió con números rojos al bajar 31.16 puntos (-0.38 por ciento) para colocarse en ocho mil 117.54 unidades.

NR