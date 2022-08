Dirigentes empresariales de Jalisco hicieron esta mañana un llamado a cerrar filas con el Gobierno del Estado en torno a los hechos delictivos que se registraron ayer martes en Jalisco, además reconocieron que la alerta de Estados Unidos para viajar a Guadalajara afecta al clima de negocios, pero también la calificaron de exagerada.

César Castro, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, CCIJ, lamentó los hechos violentos, pero aclaró que no son exclusivos de Jalisco y representa un reto para el Gobierno federal para brindar mayor seguridad en todo el país.

"Estos hechos han pasado en otros lugares, no nada más en Jalisco, ayer también fue en Celaya e Irapuato, donde también hubo eventos, pero afortunadamente hasta ahorita ya está controlado", dijo.

Consideró que fue exagerada la alerta de viaje de parte de Estados Unidos.

"Siempre están lanzando alertas cada rato con Ciudad Juárez, Chihuahua, ya lo hicieron con Tijuana yo espero que esto sea temporal, la verdad se me hizo muy exagerado que reaccionen cuando ya teníamos rato que no teníamos este tipo de evento", agregó.

"A todos nos sorprendió el tema porque una cosa es la inseguridad y otra cosa es este tipo de acciones concertadas de los criminales", agregó por su parte Miguel Ángel Landeros, presidente de Comce Occidente.

Aclaró que este tipo de acciones no son limitativas de Jalisco, ya que se registraron en otros estados, por lo que hizo un llamado a cerrar filas con el Gobierno del Estado.

"Obviamente no nos favorece que se den estos hechos en temas de imagen y de confianza para las inversiones, pero lo importante es que se está combatiendo al crimen organizado", agregó.

Reconoció que la alerta emitida por el Consulado de Estados Unidos afecta al clima de negocios y de inversiones, ya que manda un mensaje de desconfianza.

"Obviamente no es un tema que nos favorezca, no es un tema que queramos y que deba de suceder, sí mina la confianza. Estas alertas nos gustaría que no se dieran", añadió.

Andrés Canales Leaño, presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, reconoció que los hechos delictivos de ayer son preocupantes.

"Es un tema delicado, afortunadamente no pasó a mayores con los civiles, con los ciudadanos, pero definitivamente es un mensaje negativo para México y nuestra región", comentó.

Comentó que el sector empresarial permanentemente mantiene estrecha comunicación con el Gobierno del Estado.

GC