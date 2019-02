Bajan devoluciones del SAT a contribuyentes

Las devoluciones de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria disminuyeron durante 2018. Las correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayeron en más de 38 mil millones de pesos.

De acuerdo a estadísticas del SAT, los reembolsos del IVA presentaron una disminución de más de 33 mil millones de pesos, al pasar de 426 mil 964 millones de pesos en 2017 a 393 mil 849 millones durante el año pasado.

En tanto que las del ISR bajaron en cinco mil millones de pesos (pasaron de 37 mil a 32 mil millones de pesos). Las devoluciones automáticas también se redujeron, pasaron de 23 mil millones de pesos a 15 mil millones.

Mientras esto ocurría, a finales del año pasado el Gobierno Federal tomó la decisión de eliminar la compensación universal, a través de la cual los contribuyentes podían utilizar los saldos a favor de algún impuesto para cubrir los adeudos de otro. Por ejemplo, usar los excedentes del IVA para pagar los del ISR. Ahora sólo se puede hacer contra impuestos iguales.

Esta nueva medida conocida como ‘ley gandalla’ quedó establecida en la Ley de Ingresos Federal 2019.

El argumento de la Federación para desaparecer la compensación, es que se abrió la puerta a prácticas de evasión fiscal (durante 2016 fue de 510 mil millones de pesos), debido a que hay empresas que tienen saldos a favor que vienen de operaciones simuladas.

También se señaló que las solicitudes de devoluciones fueron a la baja por un abuso en las compensaciones que, en 2018, fueron superiores al monto total de devoluciones en alrededor de 119 mil millones de pesos.

Sin embargo, Juan Carlos de Obeso, académico del ITESO, comenta que el proceso del reembolso es complejo porque la autoridad pide mucha información y complica el trámite, “entonces, de utilizar el saldo a favor de manera automática vía compensación, a entrar al procedimiento de devolución, pues las empresas van a ir a la compensación”.

Reconoce que desaparecer la figura puede ser útil para atacar ciertos sectores de simulación, pero las autoridades no deben generalizar, pues no todos los contribuyentes están metidos en temas de evasión.

Rigoberto Reyes Altamirano, investigador del Departamento de Impuestos del CUCEA, recuerda que el SAT cuenta con un sistema para detectar las anomalías, “para decir: ‘tus saldos a favor no valen, porque son de operaciones simuladas’, a ese que le niegue la compensación, que no generalice”.

Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex Jalisco, declara que esto afectará en gran medida a las micro, pequeñas y medianas empresas, “seguimos haciendo nuestra labor con la Cámara y el Senado para que se puedan contemplar algunos (cambios)”.

A principios de mes, la senadora panista, Minerva Hernández, junto con los legisladores de Morena, Alejandro Armenta y José Luis Pech, presentaron una iniciativa de reforma para regresar la compensación universal.

Para este año, el Gobierno pretende recaudar 3.3 billones de pesos por la vía tributaria. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

La medida es inconsitucional

Rigoberto Reyes Altamirano, (investigador del Departamento de Impuestos del CUCEA)

Tras considerar que la eliminación de la compensación universal no tiene justificación ni sustento jurídico, el académico de la UdeG señala que el Gobierno Federal debe modificar la medida, pues cuenta con las herramientas para detectar a los contribuyentes que evaden al fisco.

“La pregunta es, ¿y por qué no lo hace? Porque en lugar de negar la compensación, porque no va a verificar si en verdad procede o no los saldos a favor”.

Agrega que es necesario esperar lo que resuelva el Poder Judicial, “pero si interpretan estrictamente la Constitución, creo que van a echar abajo esta negativa (a compensar) ISR contra IVA”.

TELÓN DE FONDO

Detectan esquema de simulación

En noviembre del año pasado, el SAT anunció que había identificado un nuevo esquema agresivo de simulación fiscal utilizado por los contribuyentes para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta.

A través de un comunicado, reportó que la evasión se realiza a través de empresas facturadoras de operaciones simuladas y de prestanombres que participan como socios de dichas empresas. El esquema involucra a sociedades pagadoras que evitan el entero de las contribuciones a su cargo, aplicando en su beneficio el crédito al salario, deducciones y compensaciones improcedentes.

“Se ha identificado que están involucrados en el uso de este esquema, socios, accionistas, representantes legales, entre otros, de grandes empresas, a quienes se les está contactando para invitarles a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y evitar así que se sujeten a proceso por la posible comisión de un delito”.

Al primer contribuyente invitado a corregir su situación fiscal de manera voluntaria se le solicitó el pago de más de 161 millones de pesos (correspondientes al ISR de cinco ejercicios fiscales), y evitar así el procedimiento de carácter penal.

Se elevan adeudos fiscales; mejora la recuperación

A pesar de que la cartera de créditos fiscales del Servicio de Administración Tributaria ha venido a la alza y los juicios a su favor se han reducido, el fisco federal ha aumentado el monto recuperado a través de estos últimos.

Durante el año pasado, los adeudos fiscales representaron 747 mil millones de pesos, frente a los 586 mil millones de 2017. La cifra es también la más alta de los últimos cinco años, pues en 2013 alcanzó los 516 mil millones de pesos.

El monto que adeudan las grandes empresas también ha venido a alza. Pese a que en 2016 presentaron una reducción con un adeudo de 98 mil millones de pesos, en 2017 pasó a 112 mil millones y el año pasado alcanzó los 186 mil millones.

El fisco federal ha focalizado sus esfuerzos en la recuperación de la cartera, la cual se duplicó en en los últimos siete años. Mientras en 2012 se recuperaron más de 26 mil millones, el año pasado se cerró con más de 55 mil millones de pesos.

Sin embargo, el monto más alto se ha recuperado vía litigios. De acuerdo a los juicios que resultaron con sentencia definitiva favorable para el SAT, en 2012 se recuperaron más de 60 mil millones y en 2018 superaron los 115 mil millones de pesos.

Esto, a pesar de que el órgano fiscalizador ganó menos de la mitad de estas sentencias definitivas, con un total de nueve mil 020, de poco más de 18 mil.

La efectividad del fisco en esta materia se sigue viendo favorecida, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló recientemente a su favor en un juicio que mantenía con la empresa telefónica AT&T por un monto de 156 mil millones de pesos.

Esta cantidad representa, por ejemplo, el 83% del monto total de la cartera de créditos de 2018 correspondiente a los grandes contribuyentes.

Sin embargo, las deudas de las grandes empresas siguen siendo elevadas. Los recursos que dejaron de ingresar a la Federación durante el año pasado por adeudos de éstas, equivalen a lo que el Gobierno recaudó en 2018 por el impuesto a las gasolinas y diésel, que sumaron 187 mil millones de pesos.

Con el pago de los adeudos de los grandes empresarios en el año pasado, el Gobierno federal podría desaparecer el impuesto a las gasolinas, una demanda de la poblacion que se ha visto afectada por los aumentos intensificados al precio de los combustibles desde enero de 2017.

El problema es que, parte de los recursos que las grandes compañías tienen como pasivos con el SAT están en la cartera de créditos fiscales controvertidos, que son recursos que no pueden ser objeto de cobro por parte de la autoridad porque los contribuyentes promovieron medios de defensa.

El académico del Iteso comenta que de 2014 a la fecha, la autoridad es cada vez más eficaz en su fiscalización, y las irregularidades que detecta a sus contribuyentes cada vez son más cuantiosas, “eso hace que (para) los contribuyentes sea cada vez más difícil defenderse, porque la autoridad con el tema tecnológico conoce bien las operaciones”.

Con el pago de los adeudos de los grandes empresarios en el año pasado, el Gobierno federal podría desaparecer el impuesto a las gasolinas. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

“Hay medidas suficientes para atacar la evasión”

Juan Carlos de Obeso (académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO).

Con el sistema fiscal tributario actual, la autoridad tiene medidas suficientes para atacar la evasión, considera el académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos.

A pesar de que en el Congreso de la Unión se tienen en la congeladora algunas iniciativas en la materia, comenta que el fisco ya ha implementado una serie de medidas para cerrar la llave a la evasión.

“Sí siento que más que crear una reforma fiscal adicional, es un tema más de instrumentación y de ejecución. La autoridad ya tiene demasiados instrumentos o medidas para poder atacar esa evasión, identificar a los contribuyentes que hacen actos simulados para no pagar impuestos, y sancionarlos tanto fiscal como penalmente”.

El académico comenta que existen propuestas para cambiar el tema penal y entonces reconocer que la compra y venta de facturas sea un delito grave, con el ánimo de disuadir ese tipo de operaciones, la cual podría ser otra medida interesante, “pero también creo que más que estarle metiendo más (cambios) a la estructura normativa, sería interesante, más bien, endurecer los mecanismos y hacerlos efectivos”.

Aclara que la autoridad fiscal cuenta con una lista de las empresas que vendieron facturas y, por lo tanto, conoce quiénes son los contribuyentes que le dieron efecto fiscal a esa factura y, que al final, pagaron menos impuestos por esa vía.

“Si la autoridad endurece, digamos el procedimiento de cobro o de comprobación, pues tendría ya elementos para fiscalizar”.

Es necesario, insiste, en que haga efectivos los instrumentos con los que ya cuenta. Sin embargo, Carlos de Obseso añade que en diciembre pasado hubo un despido importante de servidores públicos del SAT, que eran precisamente quienes se encargaban de hacer la fiscalización, “no sé si ese despido beneficie o no el tema de fiscalización”.

Pese a esto, considera que los sistemas con los que cuenta el SAT permiten que se tenga un mayor control de las finanzas y de la tributación.

Crece condonación de impuestos

La condonación de adeudos fiscales autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el año pasado, creció 3.7 veces con respecto al monto perdonado durante 2017, al pasar de dos mil 359 millones de pesos a ocho mil 792 millones de pesos.

La cifra de 2018 supera también a los más de tres mil millones de pesos de 2016 y a los más de 542 millones de 2015 (esta última corresponde al segundo semestre del año, cuando se comenzó a publicar el monto de las empresas beneficiadas por el fisco federal).

Si a esto se suman las cancelaciones que ha realizado el fisco federal en los últimos cuatro años, la cifra se eleva a 257 mil 418 millones de pesos que han sido perdonados a las empresas. Sin embargo, este beneficio ha venido a la baja al pasar de 90 mil millones de pesos en 2016 a 54 mil millones durante el año pasado.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que en este año se incrementará la recaudación fiscal porque se eliminarán las condonaciones a los empresarios influyentes. Sin embargo, además de exentarlos de esos pagos, existe un boquete en las arcas federales ante las deudas de los grandes empresarios con el fisco.

Para este año, el Gobierno pretende recaudar 3.3 billones de pesos por la vía tributaria, una cantidad que podría acercarse a los cuatro billones de pesos con una buena gestión desde el SAT.

Rigoberto Reyes Altamirano, investigador del Departamento de Impuestos del CUCEA, destaca que siempre habrá medidas de facilidades administrativas, pero no se deben aplicar condonaciones, “esas facilidades son naturales cuando vienen inundaciones o sismos. Esto es natural y es lógico que se les debe dar”.

