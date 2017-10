Avanza lenta inclusión laboral de personas con discapacidad

El programa Abriendo Espacios, que coordina el Servicio Nacional de Empleo (SNE), ofrece plazas laborales para las personas con discapacidad auditiva, intelectual, mental, motriz y visual.

De 2013 a lo que va de 2017, cuatro mil 710 personas con discapacidad en Jalisco consiguieron un empleo a través de este programa.

En este año se ha otorgado trabajo a 823 hombres y 381 mujeres con algún tipo de discapacidad, según la información de la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Esto representa una cifra mucho menor a la que se registró al término de la anterior administración, en 2012, cuando se colocó a mil 836 hombres y mil 165 mujeres con discapacidad.

En el programa se ofrecen empleos como auxiliar de mantenimiento y limpieza, inspector de calidad, ayudante general en tienda, pegador de suelas, almacenista, asesor financiero y telefónico, empacador y ayudante de cafetería, entre otros, con sueldos a partir de los dos salarios mínimos diarios y con prestaciones de ley.

El Diagnóstico e informe especial sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco 2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), indica que de los 103 municipios a los que se pidió información, sólo tres de cada 10 refirieron haber realizado convenios con empresas para operar una bolsa de trabajo.

En el estudio se concluye que no hay estrategias ni políticas suficientes para hablar de una inclusión laboral en el Estado.

La investigadora y capacitadora de la CEDHJ, Sofía Gutiérrez Pérez, asegura que el Estado no ha logrado que el derecho al empleo sea alcanzable.

“Se ha mantenido como un derecho muy negativo. Lo que dicen la mayor parte de las instituciones es: ‘nosotros no discriminamos a las personas cuando vienen a solicitar trabajo, cuando tienen una discapacidad’… no es tan sólo no discriminar, es incluir”.

PARA SABER

Abriendo espacios

En este programa del Servicio Nacional de Empleo (SNE) se ofrecen empleos para personas con discapacidad y adultos mayores.

Para mayor información, en la página www.abriendoespacios.gob.mx, o bien, al teléfono 01 800 8 41 20 20, todos los días del año, las 24 horas del día.

TESTIMONIO

Sin opciones: le cierran las puertas o le ofrecen sueldos bajos

¿Usted considera difícil conseguir empleo en esta ciudad? Si se tiene una discapacidad es todavía más complicado.

Para Salvador Quintanilla Soto ha sido toda una odisea. Su vida eran los números. Ejerció la contabilidad durante varios años y le tocó hacerlo con máquinas sumadoras, papel y lápiz.

Hace 11 años sufrió desprendimiento de retinas en ambos ojos, a causa de la hipertensión que desconocía, lo que lo dejó completamente ciego. Su vida dio un giro inesperado, al quedarse sin vista y sin trabajo a los 42 años.

Ahora tiene 53 años y hace un recuento de lo difícil que ha sido vivir con discapacidad visual, sobre todo en el tema del empleo.

“Queda uno desamparado completamente, yo hacía contabilidad manual, con la sumadora; ahora, aunque tenga los conocimientos, como se confía uno en poner un número, es difícil porque tampoco hay áreas donde se pueda trabajar y que nos acepten”.

En estos años ha perdido tres oportunidades de empleo por diversas cuestiones.

La primera vez que solicitó trabajo fue en una empresa de lápices de colores, en el municipio de El Salto. Le ofrecían dos mil pesos mensuales, lo que ni siquiera le ajustaba para sus traslados de ida y vuelta, por lo que no lo aceptó.

La segunda vez acudió a la convocatoria del Trompo Mágico, donde solicitaban personas ciegas para trabajar en la sala donde las personas experimentan qué es no tener visión. Sin embargo, lo rechazaron por su edad.

En otro esfuerzo más, Salvador y un amigo solicitaron un crédito gubernamental para poner un negocio, el cual no se pudo concretar porque le dijeron que no había garantías en el banco por ser una persona con discapacidad visual.

Salvador tiene una pensión de dos mil 100 pesos al mes, pero asegura que es insuficiente para mantenerse apenas él mismo.

Su esposa tiene una papelería y le ayuda con algunas actividades que están a su alcance.

“No pedimos nada preferencial, nada más que nos den la oportunidad de vivir en esta ciudad con decoro y decencia”.

Proponen instituto para la discapacidad

Las acciones en beneficio de las personas con discapacidad en el Estado siguen desarticuladas. Cada dependencia hace lo suyo y no se tiene un plan integral para abordar el tema, asegura el representante de Red Ciudadana A.C., José de Jesús Gutiérrez Rodríguez.

Propone que para poder conjuntar todos los esfuerzos se haga investigación en el tema y se enlace con empresas e instituciones educativas. Además, asegura que es necesario crear un instituto específico para ellas.

“Es indispensable que implementemos un instituto jalisciense de las personas con discapacidad; hay una coordinación que en efectos de protocolo están bien, pero en efectos funcionales no hay nada, por eso, como hay un instituto de la mujer, de la juventud, del adulto mayor, tiene que haber uno para discapacidad”.

El proyecto fue presentado y firmado en la administración estatal de Emilio González Márquez, sin embargo, nunca se llevó a cabo. También se planteó ya al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero no se tomó en cuenta.

NUMERALIA

Situación en el país

7.1 millones de personas tienen una discapacidad de los 119.9 millones de habitantes en México.

15.8 millones de personas tienen una limitación para realizar actividades comunes.

35.9% de la población con alguna discapacidad se concentra en los estados de Jalisco, Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México.

74 de cada mil personas en Jalisco tiene una discapacidad, lo que coloca a la Entidad en el cuarto lugar a nivel nacional.

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del Inegi.

JALISCO CÓMO VAMOS

Análisis sobre discapacidad y empleo

Análisis sobre discapacidad y empleo

El observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos realizó un análisis sobre discapacidad y empleo en el Estado: