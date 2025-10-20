WhatsApp: Celulares que quedarán sin actualizaciones en noviembre

Cada mes, más de 3 mil millones de usuarios en todo el planeta utilizan WhatsApp, lo que la convierte en la aplicación de mensajería instantánea más popular. Debido a su alcance global, Meta (empresa matriz de la app) realiza constantes mejoras en su diseño, seguridad y, más recientemente, en funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA).Como parte de este mantenimiento, la compañía revisa periódicamente los sistemas operativos compatibles, lo que implica que algunos modelos de celulares más antiguos dejan de recibir soporte, ya que no pueden ejecutar correctamente las actualizaciones más recientes.“Analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios; es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”, explica el Centro de Ayuda de la aplicación.Con la llegada de noviembre de 2025, Meta aplicará una nueva depuración en su lista de dispositivos admitidos. A partir del 1 de noviembre, algunos celulares dejarán de recibir actualizaciones y no podrán acceder a las funciones más recientes.Estos son los equipos que perderán soporte el próximo mes:iPhone (iOS 15 o versiones anteriores)Android (versiones anteriores a 5.0 o sin soporte de SMS y llamadas)Si tu celular aparece entre los que dejarán de ser compatibles, no entres en pánico. WhatsApp no dejará de funcionar inmediatamente; la plataforma suele enviar una advertencia previa informando que el soporte finalizará pronto.Aunque la recomendación más efectiva es actualizar a un modelo más reciente, también es posible seguir utilizando la app durante un tiempo, aunque sin recibir nuevas funciones o medidas de seguridad.Entre las alternativas disponibles están:Estas opciones permiten seguir en contacto sin perder comunicación mientras se busca un reemplazo compatible con las nuevas versiones de WhatsApp.BB