WhatsApp: Celulares que quedarán sin actualizaciones en noviembre

Cada mes, más de 3 mil millones de usuarios en todo el planeta utilizan WhatsApp, lo que la convierte en la aplicación de mensajería instantánea más popular. Debido a su alcance global, Meta (empresa matriz de la app) realiza constantes mejoras en su diseño, seguridad y, más recientemente, en funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA).

Como parte de este mantenimiento, la compañía revisa periódicamente los sistemas operativos compatibles, lo que implica que algunos modelos de celulares más antiguos dejan de recibir soporte, ya que no pueden ejecutar correctamente las actualizaciones más recientes.

“Analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios; es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”, explica el Centro de Ayuda de la aplicación.

Equipos que dejarán de ser compatibles en noviembre

Con la llegada de noviembre de 2025, Meta aplicará una nueva depuración en su lista de dispositivos admitidos. A partir del 1 de noviembre, algunos celulares dejarán de recibir actualizaciones y no podrán acceder a las funciones más recientes.

“Dejaremos de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua. Lo hacemos para admitir dispositivos más nuevos y mantenernos al día con los más recientes avances tecnológicos”, informó la compañía.

Estos son los equipos que perderán soporte el próximo mes:

iPhone (iOS 15 o versiones anteriores)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (1.ª generación)

iPhone 6 (si no se actualizó más allá de iOS 12)

Android (versiones anteriores a 5.0 o sin soporte de SMS y llamadas)

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

Huawei: Ascend D2

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini

Motorola: Moto G (1.ª generación), Droid Razr HD

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2

Qué hacer si tu dispositivo está en la lista

Si tu celular aparece entre los que dejarán de ser compatibles, no entres en pánico. WhatsApp no dejará de funcionar inmediatamente; la plataforma suele enviar una advertencia previa informando que el soporte finalizará pronto.

Aunque la recomendación más efectiva es actualizar a un modelo más reciente, también es posible seguir utilizando la app durante un tiempo, aunque sin recibir nuevas funciones o medidas de seguridad.

Entre las alternativas disponibles están:

Usar WhatsApp Web o la versión de escritorio.

Descargar la aplicación en tablets o relojes inteligentes con WearOS.

Migrar a otras apps de mensajería, como Telegram, Signal o WeChat.

Mantenerse dentro del ecosistema Meta mediante Messenger o los mensajes directos de Instagram.

Estas opciones permiten seguir en contacto sin perder comunicación mientras se busca un reemplazo compatible con las nuevas versiones de WhatsApp.

BB