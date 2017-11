Apple guardó millonarias ganancias en paraíso fiscal de Jersey

El gigante estadounidense de la computación Apple evitó el pago de miles de millones de dólares en impuestos, al depositar una parte de sus ganancias multimillonarias en la isla de Jersey, de acuerdo con la investigación internacional denominada "Papeles del Paraiso".

Los documentos, analizados por decenas de medios aglutinados en el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, encontró que la empresa buscó un paraíso fiscal después que su presidente, Tim Cook, fue interrogado por el Congreso sobre el pago de impuestos de la firma en 2013.

"Con la ayuda de firmas legales que se especializan en refugios fiscales en el exterior, la compañía peinó múltiples jurisdicciones antes de elegir la pequeña isla de Jersey, que típicamente no grava el ingreso corporativo", indicó el recuento de The New York Times.

Apple ha acumulado 128 mil millones de dólares en ingresos en el exterior que no son gravados en los Estados Unidos pero tampoco por otros países, un monto mayormente generado la década pasada, añadió.

Sin embargo, indicó el Times, la estrategia de Apple no es única, toda vez que empresas estadounidenses como Amazon, Google o Starbucks, hacen los mismo, lo que implica que los gobiernos dejan de obtener alrededor de 240 mil millones de dólares anuales.

De acuerdo con las cifras del Zion Research Group, Apple tiene "estacionados" en el exterior ingresos por 246 mil millones de dólares, lo que la convierte en la empresa estadounidense con mayores ingresos foráneos.

La farmacéutica Pfizer ocupa el segundo lugar con 178 mil millones de dólares, Microsoft con 146 mil millones de dólares, General Electric con 146 mil millones de dólares, Google, con 78 mil millones de dólares, IBM y Merck con 71 mil millones de dólares cada una.

Johnson & Johnson tiene fondos "estacionados" por un monto hasta de 66 mil millones de dólares, pero hay otras empresas en condiciones similares.

La semana pasada, durante la presentación de su plan de reforma fiscal, el presidente Donald Trump sostuvo que uno de los objetivos de reducir la tasa de impuestos corporativa del 35 al 20 por ciento busca precisamente traer de regreso los capitales que las empresas de Estados Unidos mantienen en el extranjero.