Ante oferta tecnológica, la industria del juguete debe innovar constantemente

Un máximo de tres meses es el periodo aproximado que un juguete en México atrae la atención de posibles compradores. Según explicó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju), Miguel Ángel Martín, eso se debe principalmente a que los aparatos electrónicos, como los teléfonos celulares y las tablets, han ganado terreno en el mercado infantil.

“En la industria del juguete, si no innovas en una temporada, en un año desaparece tu empresa porque los juguetes ya no duran como antes, que durante cinco o seis años vendías la misma muñeca o el mismo juguete. Hoy ya no, hoy lo vendes tres meses y tienes que estar preparado con el siguiente y el siguiente. Esta debe ser una industria muy proactiva”, señaló Martín.

El presidente de la industria juguetera también comentó que los productos más vendidos en el ramo son aquellos que cuentan con una licencia comercial, es decir, un permiso para reproducir una imagen de un personaje de películas o series de televisión. “Los juguetes de personajes que tienen una historia detrás son los que más se venden. Cuando sale una película, de ocho a 10 semanas esos juguetes tienen una venta muy alta, llegan a su pico y después de este tiempo las ventas bajan a un 10%”, explicó.

Miguel Ángel Martín agregó que esperan que al término del año comercial, que para ellos cierra al 10 de enero próximo, el sector juguetero tenga un crecimiento de alrededor de 4%, con respecto a los poco más de dos mil 700 millones de dólares alcanzados en 2017. “2018 fue un año con varios altibajos por las cuestiones económicas, básicamente en el costo del dólar y las materias primas. Fue un año regular. Teníamos meta de crecer 6% y logramos entre 4 o 4.5%”, dijo.

Por último, Martín agregó que espera que este 2019 sea un año favorable para la industria del juguete y que los cambios que trae consigo la nueva administración federal “traigan estabilidad económica para todas las industrias y su mercado”.