América Latina: Prevén mayor adopción de criptomonedas en la región

La adopción de criptomonedas en América Latina continúa en ascenso, consolidándose como una de las regiones con mayor crecimiento a nivel global, según una encuesta realizada por Binance.

De acuerdo con la firma, a pesar de la volatilidad que ha caracterizado al mercado cripto en los últimos años, los usuarios de la región se mantienen optimistas sobre su futuro, con un 95% de los encuestados proyectando un aumento en la adopción durante los próximos cinco años.

Al cierre de 2023, más de 562 millones de personas en todo el mundo poseían algún tipo de criptomoneda, representando un 6.8% de la población global.

Este crecimiento es aún más notable en América del Sur, donde el número de usuarios creció un 116% en comparación con el año anterior, alcanzando los 55.2 millones, según el informe de Triple-A "The State of Global Cryptocurrency Ownership in 2024".

En ese sentido, la popularidad de las criptomonedas en la región no solo se debe a su uso como inversión, sino también a la expansión de sus aplicaciones en la vida cotidiana.

Este crecimiento se suma también al creciente interés por parte de inversionistas institucionales, impulsado por la aprobación de ETFs de Bitcoin y Ether en países como Estados Unidos, Australia y Alemania.

Bitcoin aumenta su rendimiento un 39.26% en lo que va del 2024

La encuesta de Binance también revela que 86% de los usuarios latinoamericanos esperan que los precios de las criptomonedas aumenten hacia el final de 2024, a pesar de la reciente volatilidad del mercado.

Hasta ahora, las principales criptomonedas han mantenido un rendimiento positivo: Bitcoin ha subido un 39.26% en lo que va del año, mientras que Ethereum, Binance Coin y Solana también han registrado importantes ganancias.

" Las criptomonedas han logrado cerrar la brecha de adopción entre los mercados tempranos y los principales, especialmente en América Latina , donde cada vez más personas las están integrando en su vida diaria", afirmó Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina.

Esta primera edición de la encuesta de Binance, se elaboró a partir de respuestas de 10 mil usuarios de Argentina, Brasil, Colombia y México sobre preguntas que van desde el comportamiento de inversión y el mercado hasta las expectativas de precios y adopción.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL