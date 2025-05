Sheinbaum destaca crecimiento de la economía mexicana pese a situación de Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay una integración con la economía de Estados Unidos, pero que por primera vez su economía tuvo una reducción y la mexicana creció, "poquito, pero creció".

Lo anterior, al señalar que la economía de México tuvo un crecimiento, en comparación a la de Estados Unidos que disminuyó en 0.3% en el primer trimestre de este 2025.

Sheinbaum Pardo recordó que antes decían que "si Estados Unidos tiene un resfriado acá nos da pulmonía", pero que si hay mucha integración de las economías, "pero nosotros tenemos lo nuestro y salimos adelante".

"Lo más importante es que hay un modelo distinto, no lo de antes, ahora hay lo que le llamamos la economía moral, el humanismo mexicano, los recursos del pueblo van para el pueblo, ya no se roban y no se quedan en unos cuantos", aseguró la Mandataria federal.

Sheinbaum desmintió los dichos que si se aumentaba el salario iba a haber inflación y por lo tanto nadie iba a querer invertir en el país.

"Vamos a seguir aumentando el salario, y el 1 de mayo dije que inicia la discusión de la jornada de 40 horas (...) siempre es buen momento para apoyar al pueblo", destacó.

MV