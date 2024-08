SAT: Estas son las prácticas indebidas en la emisión de facturas

Con la finalidad de proteger el derecho que tienen los contribuyentes de deducir y acreditar impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comparte en su sitio web, las prácticas indebidas detectadas en la emisión de facturas.

Este listado servirá como una guía para evitar ser acreedor a una sanción:

1. Exigir cualquier dato distinto al RFC, nombre completo, denominación o razón social, régimen fiscal, código postal del receptor y uso del CFDI.

2. Obligar a proporcionar un correo electrónico, esto es opcional.

3. Condicionar la expedición de CFDI a la exhibición de la Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación Fiscal.

4. Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura.

5. Obligar al receptor a generar la factura en un portal.

6. Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción.

7. Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada.

8. Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo.

9. No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos.

10. No emitir factura.

Si detectas alguna de estas prácticas puedes denunciar en el portal del SAT, también puedes reportar si no te emitieron Factura o se emitió con errores.

