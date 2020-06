Alfa Romeo: 110 años de tradición y deportividad italiana

Cumplir 110 años de historia es toda una proeza, pero hacerlo sin faltar a tus principios y honrando tu pasado lo es todavía más. Esto podría resumir el pasado y presente de Alfa Romeo, una marca que actualmente vive momentos importantes de cara al futuro y así nos lo detalla Jesús Gallo, director de la marca en México.

El directivo nos revela que la firma italiana celebró en grande, aunque con las medidas adecuadas ante la situación actual. “Alfa Romeo está muy asociada a Milán y Lombardía en Italia, es allá donde la marca celebró con un evento importante para todos, sobre todo porque es una de las zonas afectadas por COVID-19 y creo que eso le dio más emotividad al evento. El GTA y GTAm fueron los modelos especiales presentados para este aniversario y creo que fue de una manera muy emotiva. En México estamos igual de contentos por celebrar, el cumpleaños fue esta semana y ya vemos de cara a lo que sigue para la marca”.

Los cambios se vislumbran para la marca y Gallo nos adelantó un poco de lo que podemos esperar en el futuro inmediato para Alfa Romeo.

“Es bien sabido que Giulietta sale del line up de la marca, por ahora es el único modelo en México que presentó detalles de nuestros 110 años, pero no se irá sin antes hacer una edición de despedida. Te puedo decir que tendrá estos toques de deportividad tradicionales y será un digno adiós para este modelo.

“También están los nuevos Giulia y Stelvio, que en ambos casos tienen una renovación de media vida. Te puedo decir que Alfa Romeo se esmeró en entregar una mejor cabina con nuevas texturas y colores, además de una nueva pantalla de casi nueve pulgadas para el entretenimiento pero, como sabes, con la puesta a punto deportiva, con sensaciones de manejo fuertes y emocionantes”.

Proyección hacia final de año y novedades por venir

La actualidad para todos es difícil y la firma italiana deportiva no es la excepción, aunque no descartan que pronto haya mejoras. “Tenemos proyectado una baja de 30 por ciento hacia el final del año comparado con el 2019, pero esto no asusta dadas las circunstancias que afectan a todo. Creemos que en algunos casos las ventas de coches fueron aplazadas y es entendible, pero también sabemos que muchas de esas compras se reanudarán, pues los ajustes de precio son algo a considerar y sé que muchos optarán por reanudar su compra antes de los efectos que dejará la pandemia”.

Pero todo veneno tiene un antídoto y Jesús Gallo adelanta que a mediano plazo la marca tendrá novedades importantes que ayudarán a mejorar la situación. “Te puedo decir que en el segundo semestre del próximo año esperamos el lanzamiento mundial del Tonale, es una C SUV, es decir, se colocará por debajo del Stelvio, pero también toma el nombre de un paso importante en Italia, de esos que nos hacen querer ir más rápido y tomar las curvas pronunciadas. Ya vimos las fotografías de este modelo y te adelanto que habrá versiones a gasolina turbocargadas y otras híbridas y una totalmente eléctrica”.

La electrificación es una tendencia en crecimiento y Alfa Romeo no descarta entrar en esta tecnología. “Ya te mencioné del Tonale y no descartamos que a futuro otros modelos se incorporen a esta tecnología de electrificación. Como sabes, la fusión con PSA y nuestro amplio catálogo de marcas y plataformas pueden ser un acelerador para que esto ocurra, como ejemplo te digo que Fiat presentó al nuevo 500 eléctrico que vemos la posibilidad de traer a México y ya tenemos motores híbridos en vehículos como Jeep Wrangler y 1500 de Ram, por lo que seguramente podremos ir ampliando la electrificación en nuestro line up”.

Presencia en el terreno del alto rendimiento

Las sorpresas no terminan y el futuro en México podría contar con la presencia de modelos excepcionales. “Te mencionaba del GTa y GTAm, coches deportivos hechos para competencias de alto rendimiento europeas y de los cuales solo se producirán 500 unidades. No descartamos la posibilidad de traer al menos unas cuantas a México, aunque todavía estamos trabajando en ello. Como grupo, te mencioné lo de Fiat 500 eléctrico como una posibilidad, creo que sería una posibilidad atractiva y más por lo que significaría para el mercado y el grupo la posible llegada de este modelo”.

Desde su relanzamiento hace unos años, Alfa Romeo va afirmándose en el mercado, aunque no niegan la realidad de pertenecer a un segmento de nicho. La filosofía sigue intacta y la marca busca seguir creciendo desde sus pilares importantes, que son la deportividad y el tradicionalismo que llevan desde hace 110 años.