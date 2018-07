Acuerdo en TLCAN es prioridad comercial de Trump: Mnuchin

Lograr un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la prioridad en el frente comercial de la administración del presidente Donald Trump, mientras busca resolver disputas con otros países, afirmó hoy el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



"Las pláticas del TLCAN están encaminadas. Esa es nuestra prioridad número uno, lograr hacer el TLCAN", declaró, enfatizando además el buen inicio que tuvieron en su primer contacto con la administración que encabezará en México el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.



"Estuve en México la semana pasada. Tuvimos una tremenda reunión con la nueva administración", precisó en entrevista con el programa "Fox News Sunday" de la cadena televisora homónima.



El pasado jueves delegaciones de Estados Unidos y México reiniciaron aquí las conversaciones sobre el TLCAN en busca de un acuerdo antes de finales de agosto, donde estuvo presente por primera vez Jesús Seade, representante del gobierno mexicano entrante en estas conversaciones.

El presidente del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, se mostró igualmente confiado de que podrán lograr un acuerdo con México, aunque como Mnuchin, evitó toda mención sobre los prospectos con Canadá.



"El acuerdo que hicimos con la Unión Europea (UE) esta semana pasada es muy importante, y México es el siguiente", dijo durante una entrevista en el programa "State of the Union" de la televisora CNN.



Los dos hicieron ver el acuerdo para iniciar pláticas como una muestra de la capacidad del presidente Donald Trump para alcanzar el consenso que permita distender tensiones con miras a futuros acuerdos.



El senador republicano Ron Johson, quien preside un panel sobre comercio en la cámara alta, hizo énfasis igualmente en la necesidad de resolver los frentes comerciales abiertos por Trump, y entre estos incluyó igualmente el TLCAN.



Entrevistado con el programa "Face the Nation" de la cadena CBS, Johnson sugirió resolver los desacuerdos con México y la UE, son condiciones necesarias para que Estados Unidos pueda tener un exitosa resolución en su guerra comercial con China.



"Él (Trump) está tratando de sacudir el sistema. Entiende que se está haciendo daño (al país) y está tratando de mitigar ese daño. La mejor manera de mitigar el daño es concluir el acuerdo comercial con Europa, con México, con Canadá, concluir el TLCAN", apuntó.

