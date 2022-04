AIFA: Aeroméxico reduce frecuencias de vuelos

Aeroméxico ha reducido sus vuelos rumbo a Villahermosa. "La decisión es el resultado de los análisis de red, ubicación y necesidades de clientes, así como el aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria en esta terminal que se estrena como una nueva opción de conectividad aérea", indicó la compañía.

Sin embargo, la información sobre esta ruta apunta a que el vuelo de salida de Santa Lucía hacia Villahermosa tenía baja ocupación, pero el vuelo de regreso de Villahermosa al AIFA contaba con buenos niveles de tráfico. Por lo tanto, a partir de mayo, los vuelos entre Villahermosa y el aeropuerto Felipe Ángeles se van a realizar lunes, miércoles y sábado. En cambio, la aerolínea incorporó una nueva ruta desde el 1 de mayo, hacia Puerto Vallarta desde la terminal.

Esto se debe a que Puerto Vallarta es un gran destino de playa y, ante la llegada del verano, la aerolínea va a probar cómo funciona la demanda con cuatro frecuencias a la semana, comentó. De la ruta Felipe Ángeles-Mérida y Mérida-Felipe Ángeles, la cual se mantiene en una frecuencia diaria de lunes a domingo, Aeroméxico afirmó que ópera bien.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que conversó con Eduardo Tricio Haro, miembro del Consejo de Administración de Aeroméxico, y le pidió ampliar los vuelos a Puerto Vallarta, así como solucionar el recorte de frecuencias del vuelo AIFA-Villahermosa-AIFA, ante la baja afluencia de pasajeros.

"Me comentaba él que ya habían ampliado uno a Vallarta, que tenían uno de Villahermosa, que están pendientes porque me dijo que no había mucho pasaje en el caso de Villahermosa. "Le comenté que ese vuelo sale muy temprano. El de regreso, porque yo también tengo mi información, sí trae pasaje suficiente; y el de Mérida muy bien. Y me dijo de lo de Vallarta, pero le pedí que se ampliara, que nos ayudaran, para que no se esté cuestionando, atacando... es parte de mi trabajo", expuso.

También pidió la colaboración de los directivos de Viva Aerobus y Volaris. El Presidente comentó que también buscará que haya más vuelos en Toluca.

FS