Hot Sale 2026: ¿Cómo activar alertas y alcanzar las mejores ofertas?

Ante la próxima llegada de la campaña de ventas en línea más grande de México, decenas de personas buscan anticiparse para ser las primeras en aprovechar los descuentos exclusivos de la temporada.

El Hot Sale es una de las iniciativas comerciales más atractivas del país, ya que durante nueve días las tiendas, negocios y servicios participantes mantienen rebajas importantes que facilitan el acceso de más personas a sus productos favoritos.

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El proyecto opera con más de 700 empresas registradas, por lo que encontrar las mejores ofertas puede convertirse en una tarea complicada. Por ello, este año muchas compañías han comenzado a promover herramientas fáciles de usar, como alertas y notificaciones, para que los usuarios se enteren en tiempo real de las promociones disponibles.

¿Cómo activar las alertas y notificaciones de ofertas del Hot Sale 2026?

Cabe destacar que el sitio oficial del Hot Sale no cuenta directamente con esta opción, sino que son las propias compañías las que ofrecen estas herramientas a través de sus aplicaciones digitales.

Plataformas populares como Amazon o Mercado Libre cuentan con funciones que permiten avisar inmediatamente cuando un artículo baja considerablemente de precio, algo ideal para quienes tienen en mente un producto específico, pero no desean gastar de más.

Activar estas notificaciones es muy sencillo y pueden mantenerse habilitadas el tiempo que el usuario desee. Para hacerlo, solo es necesario seguir estos pasos:

Descargar las aplicaciones oficiales de las tiendas preferidas Verificar que cuenten con la opción de enviar notificaciones Crear una cuenta con los datos solicitados Añadir los productos de interés a la lista de deseos Dirigirse a la configuración del celular y activar las notificaciones “push”

De esta manera, los compradores podrán recibir avisos sobre ofertas relámpago y promociones exclusivas de la temporada, lo que ayuda a rastrear mejores precios. Las compañías recomiendan activar esta función días antes del Hot Sale para que el algoritmo registre los intereses del usuario.

¿Cuándo inicia el Hot Sale 2026?

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) confirmó que el Hot Sale 2026 comenzará el próximo lunes 25 de mayo a las 00:00 horas , con el objetivo de ofrecer el mayor tiempo posible para que los usuarios realicen sus compras.

El periodo de ofertas tendrá una duración de nueve días y concluirá el martes 2 de junio a las 23:59 horas.

Esta campaña no solo busca brindar oportunidades de ahorro a los consumidores, sino también impulsar el mercado digital en México y dar mayor visibilidad a negocios nacionales e internacionales.

¿Qué tiendas participan en el Hot Sale?

La lista de empresas participantes es extensa, ya que decenas de marcas se suman cada año a esta campaña de descuentos.

Entre las compañías más conocidas que participarán se encuentran Farmacias Guadalajara, Chedraui, Samsung, Home Depot, Sears, Shein, Walmart, Amazon, Sanborns, Temu, Adidas, Nike, Costco, Volaris, Aeroméxico, Pandora y muchas más.

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La lista completa de negocios y servicios participantes puede consultarse en el siguiente enlace oficial: https://www.hotsale.com.mx/

Con el inicio del Hot Sale cada vez más cerca, especialistas recomiendan comparar precios, activar notificaciones y planear las compras con anticipación para aprovechar de mejor manera las promociones disponibles durante la campaña.

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