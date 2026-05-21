IPC de la Bolsa Mexicana pierde 0.74% y le dice adiós a una racha de 3 sesiones al alza

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves 21 de mayo del 2026 una pérdida del 0.74 %, con la que rompe una racha de tres sesiones al alza, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a las 68 mil 384.41 unidades, en una jornada mixta en los índices del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, mientras que en los mercados de Estados Unidos se observaron ganancias", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0.74 % para interrumpir una racha de tres sesiones de ganancias".

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, destacaron las caídas de las emisoras: GCC (-4.19%), Gentera (-3.96 %), Bimbo (-3.03 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2.97 %) y Pinfra (-2.61 por ciento).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que, pese al retroceso de este jueves, el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 0..78 % y un rendimiento del 6.34 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se depreció el 0.05 % frente al dólar, al cotizar en 17.3 unidades por billete verde, frente a los 17.29 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 186.7 millones de títulos por un importe de 14 mil 894 millones de pesos.

De las 698 empresas que cotizaron en la sesión, 390 cerraron con sus precios al alza, 279 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

JM