5 celulares con 50% de descuento en Liverpool antes del Hot Sale 2026

El Hot Sale es la oportunidad perfecta para renovar tu celular o dispositivos electrónicos, ya que durante esta temporada se pueden encontrar grandes descuentos en los departamentos de tecnología. Sin embargo, si no quieres esperar y buscas un teléfono económico y de gran duración, Liverpool se adelantó y ya cuenta con una gran variedad de teléfonos a precios rebajados.Antes de la venta en línea más grande del país, la tienda departamental se blinda con descuentos previos para llamar la atención de sus consumidores, y una de las áreas que más se beneficia de esto es la de telefonía.Tanto en su página oficial como en su aplicación Liverpool Pocket, la compañía anunció que mantendrá promociones en modelos de alta, media y baja gama para que obtengas el celular que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.Previo al Hot Sale, la empresa lanzó una selección única de smartphones de marcas reconocidas, desde los modelos más recientes hasta los clásicos favoritos, con descuentos que incluso superan el 50 por ciento. Así que, si buscas actualizar tu celular, a continuación te compartimos algunas de las mejores ofertas que puedes encontrar en Liverpool:Comprar antes del Hot Sale puede ser una buena opción si encuentras un descuento atractivo en un modelo que realmente necesitas, especialmente porque algunos productos suelen agotarse rápidamente cuando inicia la campaña oficial.Además, las promociones anticipadas permiten comparar precios con mayor calma y evitar la alta demanda que normalmente satura páginas y aplicaciones durante los primeros días del Hot Sale.Sin embargo, especialistas recomiendan revisar el historial de precios y comparar ofertas entre diferentes tiendas antes de realizar cualquier compra, ya que algunos descuentos podrían mejorar una vez que inicie oficialmente el Hot Sale 2026.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP