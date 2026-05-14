5 celulares con 50% de descuento en Liverpool antes del Hot Sale 2026

El Hot Sale es la oportunidad perfecta para renovar tu celular o dispositivos electrónicos, ya que durante esta temporada se pueden encontrar grandes descuentos en los departamentos de tecnología. Sin embargo, si no quieres esperar y buscas un teléfono económico y de gran duración, Liverpool se adelantó y ya cuenta con una gran variedad de teléfonos a precios rebajados.

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Antes de la venta en línea más grande del país, la tienda departamental se blinda con descuentos previos para llamar la atención de sus consumidores , y una de las áreas que más se beneficia de esto es la de telefonía.

Tanto en su página oficial como en su aplicación Liverpool Pocket, la compañía anunció que mantendrá promociones en modelos de alta, media y baja gama para que obtengas el celular que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

¿Qué celulares puedes encontrar en Liverpool con descuento?

Previo al Hot Sale, la empresa lanzó una selección única de smartphones de marcas reconocidas, desde los modelos más recientes hasta los clásicos favoritos , con descuentos que incluso superan el 50 por ciento. Así que, si buscas actualizar tu celular, a continuación te compartimos algunas de las mejores ofertas que puedes encontrar en Liverpool:

iPhone 13 de 6.1 pulgadas Super Retina XDR reacondicionado color azul

Precio regular: 13 mil 999 pesos

Precio con descuento: 5 mil 578 pesos

Precio a 3 meses sin intereses: 1 mil 859.33 pesos al mes

Precio a 6 meses sin intereses: 929.67 pesos al mes

iPhone 13 de 6.1 pulgadas Super Retina XDR reacondicionado color negro

Precio regular: 11 mil 999 pesos

Precio con descuento: 7 mil 199 pesos

iPhone 12 Pro de 6.1 pulgadas AMOLED reacondicionado color azul

Precio regular: 17 mil 909 pesos

Precio con descuento: 5 mil 699 pesos

Precio a 3 meses sin intereses: 1 mil 899.67 pesos al mes

Precio a 6 meses sin intereses: 949.83 pesos al mes

iPhone 13 de 6.1 pulgadas Super Retina XDR reacondicionado color negro

Precio regular: 15 mil 999 pesos

Precio con descuento: 7 mil 499 pesos

Precio a 3 meses sin intereses: 2 mil 499.67 pesos al mes

Precio a 6 meses sin intereses: 1 mil 249.83 pesos al mes

Moto Razr 50 Ultra POLED de 6.9 pulgadas

Precio regular: 39 mil 500 pesos

Precio con descuento: 13 mil 649 pesos

Precio a 3 meses sin intereses: 4 mil 549.67 pesos al mes

Precio a 6 meses sin intereses: 2 mil 274.83 pesos al mes

Moto G24 LCD de 6.6 pulgadas

Precio regular: 6 mil 990 pesos

Precio con descuento: 2 mil 699 pesos

Precio a 3 meses sin intereses: 899.67 pesos al mes

Precio a 6 meses sin intereses: 449.83 pesos al mes

Moto G15 LCD de 6.7 pulgadas

Precio regular: 6 mil pesos

Precio con descuento: 2 mil 999 pesos

Precio a 3 meses sin intereses: 999.67 pesos al mes

Precio a 6 meses sin intereses: 499.83 pesos al mes

¿Vale la pena comprar antes del Hot Sale?

Comprar antes del Hot Sale puede ser una buena opción si encuentras un descuento atractivo en un modelo que realmente necesitas , especialmente porque algunos productos suelen agotarse rápidamente cuando inicia la campaña oficial.

Además, las promociones anticipadas permiten comparar precios con mayor calma y evitar la alta demanda que normalmente satura páginas y aplicaciones durante los primeros días del Hot Sale.

Sin embargo , especialistas recomiendan revisar el historial de precios y comparar ofertas entre diferentes tiendas antes de realizar cualquier compra , ya que algunos descuentos podrían mejorar una vez que inicie oficialmente el Hot Sale 2026.

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