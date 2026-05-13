Hot Sale 2026 en Liverpool: Estos serán los horarios de las tiendas

Este año, Liverpool se suma a la campaña de ventas más grande de México. El Hot Sale 2026 está cada vez más cerca y eso significa que durante poco más de una semana se podrán encontrar descuentos y promociones exclusivas tanto en su aplicación como en su sitio web y en las tiendas físicas de la compañía.

El Hot Sale es un evento anual creado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo de incentivar las compras en línea para fortalecer el mercado nacional e internacional, además de apoyar a pequeños emprendedores. Sin embargo, en las últimas ediciones el proyecto se ha expandido también a los puntos de venta a los que puedes acudir en persona.

Durante esta temporada, los más de 700 negocios participantes ofrecen descuentos, promociones y rebajas especiales en una amplia variedad de productos y servicios , lo que lo convierte en una oportunidad perfecta para que los compradores obtengan artículos a precios considerablemente más bajos.

Liverpool, por su parte, además de ofrecer rebajas en la mayoría de sus departamentos, también brinda pagos a meses sin intereses, descuentos adicionales con ciertas tarjetas bancarias, cashback, bonificaciones y otros beneficios ideales para hacer rendir tu dinero.

Así que, si estás interesado en ser parte de la venta más grande del país, a continuación te compartimos todos los detalles que debes saber.

¿Cuándo inicia el Hot Sale en Liverpool y qué sucursales participan?

Los descuentos estarán disponibles a partir de las 00:00 horas del 25 de mayo y durarán hasta las 23:59 horas del 2 de junio.

Esto significa que por nueve días podrás acceder a descuentos en categorías como celulares, estufas, ropa, salas, bicicletas, colchones, computadoras, pantallas, llantas, lavadoras, motos, refrigeradores, maquillaje, zapatos, joyería y lentes, entre otros productos seleccionados.

Además, se confirmó que todas las sucursales del país formarán parte de la campaña, al igual que la aplicación Liverpool Pocket y la página web oficial: https://www.liverpool.com.mx/tienda/home

¿Cuál será el horario de las tiendas?

De acuerdo con la información disponible en la página oficial, los horarios de las tiendas pueden variar durante esta temporada, ya que algunas sucursales acostumbran extender su tiempo de servicio.

Sin embargo, la mayoría de las tiendas Liverpool operará dentro de su horario general de lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

No obstante, la compañía sugiere estar atento a sus canales oficiales para recibir actualizaciones o enterarte primero de los cambios que se podrían implementar durante el Hot Sale 2026.

En caso de que el horario sea un problema, las opciones digitales de compra estarán disponibles todos los días de la campaña durante las 24 horas.

Con promociones exclusivas, descuentos especiales y facilidades de pago, el Hot Sale 2026 se perfila como una de las mejores oportunidades del año para realizar compras tanto en línea como en tiendas físicas de Liverpool.

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