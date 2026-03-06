Zayu, Maple y Clutch desatan la locura en Zapopan

El espíritu de la Copa Mundial 2026 ya no solo se respira en los estadios, ahora baila y abraza en las colonias de Jalisco. Este viernes 6 de marzo, la Colmena Miramar en Zapopan se transformó en el epicentro de la alegría con la visita de la "tercia de ases" más esperada: Zayu, Maple y Clutch, las mascotas oficiales que le están poniendo rostro y corazón a la próxima justa mundialista.

Desde temprano, el ambiente en este centro comunitario se sentía eléctrico. Niñas y niños, con los ojos bien abiertos y la sonrisa de oreja a oreja, esperaban el momento de chocar esos cinco con sus nuevos héroes. La entrada de las mascotas fue digna de una final de campeonato: entre gritos, porras y balones rodando, el trío dinámico demostró que el futbol es, ante todo, una gran fiesta familiar.

Zayu, con su esencia mexicana; Maple, representando el norte canadiense; y Clutch, con el sello estadounidense, no solo llegaron para la foto del recuerdo. Se alistaron, se prepararon y participaron en dinámicas donde el trabajo en equipo fue el capitán del equipo. Hubo carreras, juegos de habilidad y, por supuesto, una lluvia de selfies que inundaron las redes sociales de los vecinos de Miramar.

La visita, impulsada por el Comité Organizador de Guadalajara, dejó claro que el Mundial 2026 busca que el balón llegue a cada rincón de la ciudad. Entre abrazos de peluche y lecciones de inclusión, Zayu, Maple y Clutch recordaron a los tapatíos que el futbol es el puente más divertido para unir comunidades.

Al final del día, el marcador fue lo de menos. En la Colmena Miramar se anotó un "golazo" de convivencia que dejó a todos con la ilusión encendida: el Mundial ya está en casa y tiene las mascotas más carismáticas de la historia.

