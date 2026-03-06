Con la ofensiva desatada en las últimas entradas, la Selección Mexicana logró comenzar con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, luego de vencer contundentemente a su similar de Gran Bretaña por una pizarra de 8-2 en el Daikin Park de Houston, Texas.

Por primera vez en su historia, la Selección Mexicana debutó con victoria en el Clásico Mundial de Beisbol luego de vencer a su similar de Gran Bretaña por una contundente pizarra de 8-2. Pese a que el juego estuvo protagonizado en gran parte por un cerrado duelo de pitcheo, la ofensiva mexicana se desató en las últimas entradas para adjudicarse el primer triunfo de la edición 2026.

Como si fuera un déjà vu de 2023, México y Gran Bretaña disputaron un encuentro reñido en las primeras entradas. La novena azteca apenas pudo tomar la ventaja gracias a un solitario cuadrangular de Ignacio Álvarez Jr. en el segundo inning.

Pese a ese tropiezo tempranero, los lanzadores británicos recompusieron su camino y consiguieron retirar a 11 peloteros en orden, sin permitirles conectar imparable o embasarse. Hasta que llegó el sexto capítulo y con él, Ryan Long, quien se presentó con disparos descontrolados que lo llevaron a otorgar un pasaporte y una base por golpe.

Ante este panorama, Jonathan Aranda tuvo la posibilidad de ampliar la superioridad con un batazo largo que coqueteó con irse de jonrón, sin embargo, el jardinero Trayce Thompson realizó una gran atrapada para evitar que la pelota se saliera del diamante, siendo determinante para que Gran Bretaña pudiera empatar las acciones en el siguiente inning con un cuadrangular de Harry Ford.

Aun con ese desliz, el pitcheo mexicano lució con Javier Assad como lanzador abridor y un cuerpo de bullpen que estuvo a la altura frente a la exigencia que representaron los británicos. En total, el coach Benjamín Gil hizo uso de ocho brazos durante todo el compromiso, mismos que permitieron ocho imparables y cinco pasaportes, destacándose Andrés Muñoz, quien repartió los últimos tres outs.

Asimismo, la ofensiva respondió en el momento más oportuno. Con la octava entrada en juego y dos hombres en base, Aranda volvió al bat cargando con la responsabilidad de pegar un hit que marcara la diferencia y esta vez no falló, ya que bateó un home run que produjo tres anotaciones y puso una losa muy pesada sobre los británicos.

Los aztecas no tuvieron piedad del relevo inglés y, en la parte alta del noveno rollo, armaron un rally de cuatro carreras que marcó una distancia imposible de remontar. Aunque Gran Bretaña intentó reaccionar en la parte baja de la entrada con un doble productor de Trayce Thompson, el esfuerzo no fue suficiente para revertir la situación.

El siguiente reto para el conjunto tricolor será el próximo domingo 8 de marzo cuando se enfrente a Brasil a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

MF