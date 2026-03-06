La antesala del Clásico Tapatío ya comenzó a vivirse en las calles de Guadalajara, donde cientos de seguidores de Chivas se reunieron la noche del viernes en el Centro Histórico para participar en la tradicional serenata previa al esperado duelo frente al Atlas.

La concentración comenzó a tomar forma desde las primeras horas de la noche, cuando los primeros grupos de aficionados arribaron al primer cuadro de la ciudad con banderas, tambores y camisetas rojiblancas para mostrar su respaldo al Rebaño Sagrado.

Con el paso de los minutos, más seguidores se fueron sumando, generando un ambiente festivo en distintos puntos del centro tapatío.

Cerca de las 19:00 horas, el ambiente ya se encontraba completamente encendido. Los cánticos tradicionales del Guadalajara comenzaron a escucharse con fuerza mientras los bombos marcaban el ritmo de la celebración. La música de murga, acompañada por saltos y porras, convirtió el lugar en una auténtica fiesta futbolera.

La reunión atrajo a aficionados de distintas edades. Entre la multitud podían verse jóvenes, familias completas y miembros de diversos grupos de animación que acudieron para ser parte de la serenata que cada torneo se organiza antes del enfrentamiento contra el Atlas.

Poco a poco se integraron más seguidores quienes reforzaron el ambiente con cánticos que no se detuvieron durante varios minutos. En medio de la celebración, algunos aficionados encendieron bengalas que iluminaron el cielo nocturno y generaron un espectáculo visual frente a los edificios históricos del centro de la ciudad.

Además, se lanzaron algunos juegos pirotécnicos que acompañaron la fiesta Rojiblanca. Las banderas del Guadalajara ondeaban entre la multitud, mientras las consignas y porras se escuchaban con intensidad, mostrando el entusiasmo con el que la afición vive este partido.

Como parte de la rivalidad histórica entre ambos equipos, algunos seguidores entonaron cánticos dirigidos al Atlas, calentando el ambiente previo al partido. Las mantas y mensajes dedicados al rival también aparecieron entre la multitud, reflejando la pasión que caracteriza a este enfrentamiento.

El Clásico Tapatío, que se disputará este sábado en el Estadio Jalisco, es uno de los encuentros más representativos del futbol mexicano y uno de los más importantes para la afición de la ciudad.

MF