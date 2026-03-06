Nueva era en la Fórmula 1: Así funciona la clasificación con 22 monoplazas

La temporada 2026 ha traído consigo la transformación más profunda en la historia reciente de la Fórmula 1. Con la incorporación de Cadillac como la undécima escudería de la parrilla, el número de pilotos ha ascendido a 22, lo que ha obligado a la FIA a ajustar el formato de clasificación para mantener la competitividad y el orden en pista.

Aunque se mantiene la estructura clásica de tres segmentos (Q1, Q2 y Q3), la principal novedad radica en el número de eliminados. Bajo el nuevo reglamento deportivo, la Q1 ahora dura 18 minutos y despide a los seis pilotos más lentos, en lugar de los cinco habituales. La Q2, de 15 minutos, replica este proceso eliminando a otros seis competidores, lo que deja únicamente a los 10 mejores para la gran final.

La Q3, donde se define la pole position, ha recibido un ajuste estratégico: su duración se ha extendido a 13 minutos (un minuto más que antes). Este tiempo extra busca compensar el incremento de tráfico en pista y permitir que los pilotos gestionen mejor la energía de las nuevas unidades de potencia híbridas, las cuales ahora dependen en un 50% de la parte eléctrica y requieren vueltas de carga más precisas.

Además del formato, la normativa de 2026 introduce la "aerodinámica activa" y el modo de adelantamiento manual, herramientas que los equipos deben aprender a explotar en tandas de un solo giro.

Con una parrilla más nutrida, quedar fuera en la primera ronda es ahora más fácil que nunca, lo que eleva la presión sobre pilotos como Checo Pérez, quienes deben encontrar el balance perfecto entre la gestión de batería y la velocidad pura en un asfalto cada vez más congestionado.

