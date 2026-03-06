Luego de que la Selección Mexicana consiguiera su primera victoria en un debut de Clásico Mundial de Beisbol, Benjamín Gil, manejador del equipo, destacó la importancia de comenzar con el pie derecho. Asimismo, resaltó la labor de sus jugadores y el apoyo de la afición en las gradas, la cual nunca dejó de apoyar ni bajó la energía, pese a los momentos complicados que vivieron sus dirigidos durante el encuentro ante Gran Bretaña.

“No es fácil un juego en el horario que lo tuvimos, pero la afición estuvo entregada totalmente. El juego estuvo reñido durante siete entradas y la verdad es que nunca bajó la energía de la gente en las gradas y tampoco de nuestros jugadores. Ellos mantuvieron la fe, seguían peleando, buscándole y estoy muy contento por empezar con el pie derecho.”

“Iniciar con una victoria era algo que se nos había negado en todos los otros Clásicos, entonces fue muy importante empezar con el pie derecho y ante un equipo como Gran Bretaña que hay que quitarnos la gorra ante ellos porque fue un juego muy peleado”, comentó Gil.

Asimismo, enalteció la labor de la defensiva, al considerar que fue clave para mantener el encuentro cerrado hasta que la ofensiva encontró la fórmula para fabricar las carreras de la victoria. Agregó que, difícilmente, alguien podría señalar a una defensiva mejor que la que actualmente tiene México.

“Lo que hizo Alejandro Kirk es para destacar. La comunicación que tuvo con nuestros entrenadores, entre las entradas y con los pitchers, ha hecho un buen trabajo hoy. Los pitchers atacaron la zona. Incluso, si tuvieron ataques detrás de la zona, solo confiaron en la defensa.”

“Es difícil decir que somos la mejor defensa en el torneo, pero también es muy difícil que alguien diga una mejor defensa que la que tenemos. En el interior, detrás de la mesa, en el campo. Y vimos el resultado de eso. Algunos buenas jugadas por Joey o Randy dejando a alguien en casa. Nick hizo algunos buenos lanzamientos. Fue bueno en todo el campo”, finalizó el coach.

MF