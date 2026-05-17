¿Qué resultado necesita Pumas ante Pachuca para pasar a la final?

Las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX han dejado momentos emocionantes, y el enfrentamiento entre Pachuca y Pumas no ha sido la excepción.

Tras el partido de ida, la balanza se inclinó ligeramente a favor de los Tuzos, lo que obliga a Pumas a buscar un resultado específico en el encuentro de vuelta para asegurar su pase a la Gran Final.

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El primer capítulo de esta semifinal, disputado en el Estadio Hidalgo, concluyó con una victoria de 1-0 para Pachuca, gracias a una anotación de Oussama Idrissi. Este resultado le otorgó a los Tuzos una ventaja inicial en la serie rumbo a la final del Clausura 2026.

Ahora, con solo un duelo por delante, Pumas se encuentra en la necesidad de remontar para alcanzar su objetivo.

La Misión de Pumas: Un Gol para la Final

A pesar de la derrota por la mínima diferencia, el equipo universitario, que fue el mejor clasificado durante el semestre, llega al partido de vuelta con una ligera desventaja. Sin embargo, la buena noticia para Pumas es que, debido a su posición en la tabla general, necesita únicamente un gol para lograr regresar a una Final después de 6 años.

Esto se debe a que cualquier empate en el marcador global los colocaría del otro lado, es decir, en la final.

La situación se complica si el partido de vuelta termina en un empate en los 90 minutos o, en su defecto, en una derrota para Pumas. En cualquiera de esos escenarios, Pachuca sería el equipo que avanzaría a la siguiente fase.

El conjunto hidalguense, tras romper el cero en la primera mitad y administrar su ventaja en un encuentro marcado por la intensidad, llegará con mayor confianza al partido de vuelta, buscando sellar su clasificación a una nueva final del fútbol mexicano.

Por su parte, Pumas está obligado a remontar la eliminatoria en el segundo encuentro si desea regresar a una final por primera vez desde el 2020.

El Duelo Decisivo: Fecha, Hora y Dónde Verlo

La semifinal de vuelta entre Pumas y Pachuca se jugará el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. Este partido será crucial para definir al segundo finalista del Clausura 2026.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo por Canal 5 y TUDN, de acuerdo con la programación publicada para las semifinales.

Pumas tiene en sus manos la posibilidad de avanzar a la final, pero para ello, deberá superar la desventaja de un gol y evitar cualquier empate o derrota en el partido de vuelta.

La afición universitaria espera con ansias ver a su equipo luchar por ese ansiado pase a la Gran Final.

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