Zapopan reconoce a sus atletas de alto rendimiento y refuerza su compromiso con el deporte

Este viernes, en el Parque de las Niñas y los Niños, fueron reconocidas y reconocidos “Las Estrellas de Zapopan” atletas de alto rendimiento que han puesto en alto el nombre de Zapopan a nivel nacional e internacional.

En el evento estuvieron presentes la Directora General del COMUDE Zapopan, Alejandra Galindo; la regidora Haideé Viviana Aceves; y el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quienes refrendaron su compromiso con el impulso al deporte y al talento local.

Durante 2025, el Gobierno de Zapopan, a través de COMUDE, realizó una inversión histórica de más de 10 millones de pesos para fortalecer el deporte de alto rendimiento, beneficiando a más de 985 atletas zapopanas y zapopanos.

Las y los deportistas representaron al municipio en más de 29 estados de la República y en 38 países alrededor del mundo, participando en 49 disciplinas deportivas.

La Directora General del COMUDE Zapopan, Alejandra Galindo, dirigió un emotivo mensaje a las y los atletas, reconociendo su esfuerzo y reiterando que el acompañamiento institucional continuará, además de anunciar un incremento en el presupuesto para el próximo año.

“Queremos decirles que, desde el Gobierno Municipal de Zapopan, no están solos. Que cuentan con nuestro acompañamiento. Y así como lo hicimos en dos mil veinticinco, hoy abrimos nuevamente nuestra convocatoria para 2026.

“Hoy quiero pedirles, estrellas de Zapopan, que me ayuden con un fuerte aplauso para sus padres, madres, hermanos, entrenadores y todo el equipo que hace posible que ustedes nos representen con orgullo como Zapopan, como Jalisco y como México”, señaló.

Por su parte, el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, anunció un incremento significativo en el presupuesto destinado a las becas deportivas, con el objetivo de ampliar el número de atletas beneficiados durante su administración.

“Cuando iniciamos el programa de becas deportivas, comenzamos con seis millones de pesos; sin embargo, la gran demanda nos llevó a incrementar la bolsa, hoy quiero compartirles una buena noticia: este año destinaremos 12 millones de pesos, y el próximo año aumentaremos a 18 millones, para alcanzar un total de 40 millones de pesos en becas durante este trienio, si con 10 millones de pesos logramos beneficiar a 468 atletas, imaginen a cuántas y cuántos más podremos apoyar con esta inversión”, reveló.

Finalmente, a nombre de las “Estrellas de Zapopan”, el paratriatleta Diego Alfonso Lares agradeció a COMUDE y al Ayuntamiento de Zapopan por el respaldo brindado desde 2015 a través de la beca de alto rendimiento.

“No ha sido un trayecto fácil. Ha requerido esfuerzo personal, disciplina diaria y un gran sacrificio por parte de mi familia, que ha estado conmigo desde el inicio, apoyándome en cada reto. A pesar de las dificultades, mi sueño sigue firme: clasificar y participar en los Juegos Paralímpicos, representando con orgullo a Zapopan y a nuestro país”, concluyó.

