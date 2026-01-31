Este sábado 31 de enero de 2026, la actividad de futbol ofrece encuentros para acompañar el arranque de la jornada y para seguir a lo largo del día. La cartelera EN VIVO contempla distintas alternativas de transmisión, lo que permite seguir los partidos mediante diversos canales de televisión y servicios de streaming.Con el objetivo de facilitar la organización de tu agenda, tenemos una guía actualizada con los horarios y las vías de transmisión de cada encuentro. El listado incluye opciones en televisión abierta, sistemas de paga y plataformas de streaming, para que cuentes con la información esencial y disfrutes del futbol conforme se desarrollen los partidos.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF