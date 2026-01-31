Este sábado 31 de enero de 2026, la actividad de futbol ofrece encuentros para acompañar el arranque de la jornada y para seguir a lo largo del día. La cartelera EN VIVO contempla distintas alternativas de transmisión, lo que permite seguir los partidos mediante diversos canales de televisión y servicios de streaming.

Con el objetivo de facilitar la organización de tu agenda, tenemos una guía actualizada con los horarios y las vías de transmisión de cada encuentro. El listado incluye opciones en televisión abierta, sistemas de paga y plataformas de streaming, para que cuentes con la información esencial y disfrutes del futbol conforme se desarrollen los partidos.

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

América vs Necaxa | 16:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Atlas vs Mazatlán| 17:00 | ViX Premium |

San Luis vs Chivas | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium |

Monterrey vs Xolos | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

León vs Tigres | 19:10 | FOX One |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Irapuato vs Atlante | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN, ESPN 3 |

Atlético Morelia vs Cancún FC | 19:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs Querétaro | 15:45 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Mazatlán vs Necaxa | 19:00 | FOX One, Tubi |

Xolos vs Puebla | 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - LaLiga EN VIVO

Real Oviedo vs Girona | 07:00 | SKY Sports |

Osasuna vs Villarreal | 09:15 | SKY Sports |

Levante vs Atlético de Madrid | 11:30 | SKY Sports |

Elche vs Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Pisa Sporting Club vs Sassuolo | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Napoli vs Fiorentina | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Cagliari vs Hellas Verona | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Paris FC vs Olympique de Marseille | 10:00 | FOX One |

Lorient vs Nantes | 12:00 | FOX One |

AS Monaco vs Rennes | 14:05 | FOX One, TV5MONDE |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Augsburg vs St. Pauli | 08:30 | SKY Sports |

Hoffenheim vs 1. FC Union Berlin | 08:30 | SKY Sports |

Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen | 08:30 | SKY Sports |

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach | 08:30 | SKY Sports |

RB Leipzig vs Mainz 05 | 08:30 | SKY Sports |

Hamburger SV vs FC Bayern | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

AZ Alkmaar vs NEC Nijmegen | 09:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Sparta Rotterdam vs Groningen | 14:00 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

