Sábado, 31 de Enero 2026

Futbol hoy 31 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este sábado 31 de enero de 2026, la actividad de futbol ofrece encuentros para acompañar el arranque de la jornada y para seguir a lo largo del día. La cartelera EN VIVO contempla distintas alternativas de transmisión, lo que permite seguir los partidos mediante diversos canales de televisión y servicios de streaming.

Con el objetivo de facilitar la organización de tu agenda, tenemos una guía actualizada con los horarios y las vías de transmisión de cada encuentro. El listado incluye opciones en televisión abierta, sistemas de paga y plataformas de streaming, para que cuentes con la información esencial y disfrutes del futbol conforme se desarrollen los partidos.

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • América vs Necaxa | 16:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |
  • Atlas vs Mazatlán| 17:00 | ViX Premium |
  • San Luis vs Chivas | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium |
  • Monterrey vs Xolos | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |
  • León vs Tigres | 19:10 | FOX One |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Irapuato vs Atlante | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN, ESPN 3 |
  • Atlético Morelia vs Cancún FC | 19:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Querétaro | 15:45 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Mazatlán vs Necaxa | 19:00 | FOX One, Tubi |
  • Xolos vs Puebla | 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Real Oviedo vs Girona | 07:00 | SKY Sports |
  • Osasuna vs Villarreal | 09:15 | SKY Sports |
  • Levante vs Atlético de Madrid | 11:30 | SKY Sports |
  • Elche vs Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

  • Pisa Sporting Club vs Sassuolo | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Napoli vs Fiorentina | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Cagliari vs Hellas Verona | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Paris FC vs Olympique de Marseille | 10:00 | FOX One |
  • Lorient vs Nantes | 12:00 | FOX One |
  • AS Monaco vs Rennes | 14:05 | FOX One, TV5MONDE |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Augsburg vs St. Pauli | 08:30 | SKY Sports |
  • Hoffenheim vs 1. FC Union Berlin | 08:30 | SKY Sports |
  • Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen | 08:30 | SKY Sports |
  • Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach | 08:30 | SKY Sports |
  • RB Leipzig vs Mainz 05 | 08:30 | SKY Sports |
  • Hamburger SV vs FC Bayern | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 31 de enero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • AZ Alkmaar vs NEC Nijmegen | 09:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Sparta Rotterdam vs Groningen | 14:00 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

