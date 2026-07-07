Zapopan presenta la cuarta edición de Zapopan Gravel

Zapopan sigue apostando por el ciclismo y este martes el presidente municipal, Juan José Frangie, acompañado de diferentes autoridades como Alejandra Galindo, directora general de Comude, presentó la cuarta edición de la carrera Zapopan Gravel, que se llevará a cabo dentro del Bosque de la Primavera el próximo domingo 26 de julio.

Esta competencia sobre dos ruedas en medio de la naturaleza es una aventura que reunirá a participantes de México y del extranjero en un recorrido completamente dentro del bosque y que busca consolidar a Zapopan como un referente en la práctica del ciclismo en esta modalidad, así como diversificar la oferta de competencias deportivas en la ciudad.

Categorías y distancias del evento ciclista

La salida será desde el kilómetro 8.5 de la carretera Mariano Otero en punto de las 07:00 horas y consta de tres modalidades en las ramas varonil y femenil: Gravel de 30, 60 y 90 kilómetros; MTB de 30 y 60 kilómetros y también E-bike en 30 kilómetros, en un circuito al que, para completar la máxima distancia, es necesario realizar tres vueltas.

El alcalde destacó la importancia de este evento y el deporte dentro de Zapopan, comentando que ha ido creciendo y que "es un referente nacional e internacional… A través del deporte podemos darle vuelta al tejido social y a que las niñas, niños y jóvenes pudieran tomar un camino recto junto con la educación y es a lo que estamos apostando", declaró el presidente municipal.

"Es un recorrido, sí, extremo, pero también ameno; lo tenemos cuidado, son 30 kilómetros. La primera edición la comenzamos con 300 participantes, pero el año pasado fue un gran referente porque las inscripciones se agotaron en tres días. La comunidad ciclista está contenta porque el ciclismo ha incrementado en Zapopan también con la Copa Zapopan y el Gran Fondo de Nueva York", comentó Alejandra Galindo sobre la competencia.

Inscripciones y bolsa de premiación

Este año, manteniendo la misma ruta que el año pasado al ser del agrado de los competidores, habrá cupo para 600 participantes con las inscripciones ya abiertas y costo de 150 pesos, priorizando la seguridad de todos antes de buscar un evento masivo.

Para garantizar mayor protección dentro del evento, los competidores deben usar casco, contar con una bicicleta adecuada para la modalidad y en buen estado, tener un kit de herramientas y un dispositivo GPS para poder ser seguidos en el recorrido.

Parte del atractivo que también tiene la carrera será la bolsa de premiación de 250 mil pesos. Los ganadores de ambas ramas de la modalidad Gravel en 90 kilómetros recibirán 25 mil; el segundo lugar, 20; y el tercero, 16, mientras que los ganadores de la modalidad MTB en 30 kilómetros se embolsarán cinco mil pesos.

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