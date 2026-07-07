El primer partido de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA este 2026 promete ser un choque de alto voltaje entre Francia, una de las principales candidatas al título y Marruecos, la Selección africana en mejor estado de forma y el duelo cuenta con un antecedente reciente que le pone más intensidad: la Semifinal del pasado Mundial en Qatar donde los galos se impusieron a los marroquíes, que buscarán la venganza y conseguir, por segunda ocasión al hilo, estar entre los mejores cuatro del torneo.

La misión en Boston no será sencilla para ninguna de las dos naciones. Los de Didier Deschamps han sido implacables con una de las mejores ofensivas del campeonato que marcó al menos tres goles en los primeros tres partidos, gracias a un Kylian Mbappé encendido que tiene el récord de goles en la Copa grabado en la mente, Ousmane Dembélé ya acumula cuatro goles y detrás de ellos está Michael Olise como el mejor repartidor.

El duelo de Octavos ante Paraguay ha sido el más complejo de descifrar para los de Didier Deschamps, que se toparon con un aguerrido equipo guaraní que además de mostrar solidez, propuso un juego demasiado físico que incomodó a los europeos, cortó el ritmo de forma constante y tuvieron que abrirse camino hasta aquí por la vía del penal.

Aún así, a pesar del juego disputado, Francia mantiene el paso perfecto después de cinco partidos y sostienen la imagen de ser la favorita de muchos a ganarlo todo gracias a su funcionamiento, mezcla de experiencia y juventud y una plantilla profunda para encontrar soluciones a cualquier situación.

Marruecos, si bien llega con la etiqueta de ser el desfavorecido en los pronósticos, no es un rival débil. Los Leones del Atlas están en busca de consolidar un proyecto deportivo que hace cuatro años parecía una sorpresa, pero ha mostrado que está en el camino correcto al convertirse en la primer selección africana que disputa esta instancia en dos ocasiones y lo hacen de forma consecutiva. El siguiente paso para afianzarse, será el reto más grande hasta ahora.

Para eso, los dirigidos por Mohamed Ouahbi han pulido un sistema de juego ofensivo con la capacidad de someter a casi cualquier rival y han forjado el carácter en situaciones adversas, empatando in extremis a Países Bajos para terminar eliminándolos en penales y en la ronda anterior mostraron la contundencia con tres goles ante Canadá en cuatro llegadas al arco, pero hasta el final del partido; este jueves necesitarán la misma precisión ante un oponente que no perdona los errores y capitaliza sus propias oportunidades.

Pese a la lesión de Ismael Saibari en el último partido, Ouahbi encontró en Soufiane Rahimi y Azzedine Onahi el gol justo a tiempo para mantener a flote las esperanzas en el ataque. El costado defensivo de Marruecos tendrá que permanecer con los ojos abiertos todo el partido, ya que la mínima desatención puede resultar en un desastre.

En este punto de la Copa del Mundo el cansancio físico y mental empieza a ser un factor diferencial en los partidos y en un partido donde la tensión está al límite, un error de concentración puede marcar la diferencia entre ir a casa con las manos vacías o ser el primer semifinalista del torneo.

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AO

