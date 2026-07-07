Mostafa Ziko, autor del 0-2 de Egipto, estalló en una declaración, posterior al juego ante Argentina, contra el arbitraje del juego de Octavos de Final del Mundial, que estuvo a cargo de François Letexier: " Este torneo está amañado ".

En declaraciones posteriores a la finalización del encuentro, el jugador egipcio, que anotó el 0-2 en el minuto 67' y vio cómo el VAR le anuló previamente otro tanto al determinar que existía falta sobre un futbolista argentino en el inicio de la jugada del gol, felicitó a Argentina por el pase a la siguiente ronda.

" No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina ", señaló el atacante egipcio visiblemente decepcionado.

Mostafa Ziko. EFE / R. Wittek

El atacante egipcio lamentó la eliminación de su selección dejando un fuerte "dardo" hacia la FIFA: "Les pido disculpas. Teníamos muchas ganas de hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, por Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio ".

EGIPTO Y ACUSA A LA FIFA DE FAVORECER A ARGENTINA.



Mostafa Ziko tras la derrota:

“El árbitro fue injusto, injusto, injusto. Estuvo contra nosotros desde el primer minuto. Desperdició el esfuerzo de todo un país. El torneo estaba dirigido hacia Argentina. Felicidades a Argentina… pic.twitter.com/365gFN2n8m — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 7, 2026

Otras voces reclaman al arbitraje

El entrenador de Egipto, Hossam Hassam, criticó al árbitro y sus decisiones a lo largo del encuentro, asegurando que influyó en el rumbo del partido y en el resultado.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", comenzó diciendo Hassam en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Parecía haber presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", agregó el técnico egipcio.

El combinado africano vio anulado uno de sus goles por una falta al inicio de la jugada, y reclamó una infracción similar antes del tercer tanto argentino .

"Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta", lamentó sobre el gol de la victoria de Argentina.

"Nos merecíamos esta victoria, [...] creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni juego limpio", añadió Hassan.

Además, aclaró que al término del encuentro le dijo al colegiado, François Letexier, que había sido injusto .

"Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación".

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FF