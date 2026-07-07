Los faraones de Egipto están fuera de la Copa Mundial 2026 tras un partido polémico contra Argentina en el que el VAR y el arbitraje fueron los protagonistas del encuentro de Octavos de Final.

El resultado despertó inconformidad entre usuarios de redes sociales, entre aficionados de la FIFA y entre especialistas del deporte . La indignación fue motor de la creatividad de las y los internautas para crear y compartir memes que dejan una sonrisa burlona, pero esbozada con ironía.

Egipto contra el VAR

La promesa de una noche extraordinariamente ruidosa y feliz en El Cairo tropezó este martes con la remontada épica de Argentina en los Octavos de Final, después de que estos se mantuvieran por 79 minutos al borde de eliminar a los vigentes campeones y permitieran soñar a los aficionados egipcios con una gloria que finalmente resultó esquiva.

Pero tras 79 minutos dulces, marinados con momentos de tensión como el penalti que Shobeir paró a nada menos que Lionel Messi en la primera parte del encuentro, el sueño egipcio comenzó a hacer aguas por un gol de Cristian Romero (79'), que no provocó tanta impresión como el empate de Messi (83'), ni mucho menos la misma decepción que el golpe de gracia de Enzo Fernández (90+3').

Antes, Yasser Ibrahim (15') y Mostafa Ziko (67') sumieron a Egipto en el sueño de eliminar a Argentina y aspirar a conseguir la copa de este Mundial 2026, sin contar con el otro gol anulado de Ziko en el minuto 57'.

La remontada argentina y el tiempo de descuento que restó tras el tercer gol se presenció con las manos en la cabeza, con los aficionados cairotas más impresionados por que se les hubiera escapado el partido que por haber resistido casi hasta el final con un 2-0 que por momentos, en El Cairo, pareció definitivo .

Tras el pitazo final, y con los analistas televisivos egipcios criticando duramente la actuación del árbitro, las banderas y camisetas que habían inundado la capital durante todo el día, cargándola de expectación primero y de ilusión y alegría después, desaparecieron, dejando a El Cairo con muy pocos rastros del histórico partido que acababan de presenciar.

A diferencia del pasado viernes, cuando el pase a Octavos contra Australia provocó celebraciones multitudinarias por toda la capital e importantes atascos en carreteras, los egipcios terminan esta noche más pronto de lo que habrían esperado.

Si bien la decepción de la jornada inunda las calles de Egipto en este momento, el humor de las redes aparece con doble intención: como un aliciente para el dolor de la afición que no se vio beneficiada por el arbitraje ni el VAR y como una muestra de apoyo internacional para la selección egipcia.

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