Zapopan afina detalles rumbo al Mundial 2026, afirma Juan José Frangie

A pocos días de que inicie el sorteo de la Copa del Mundo 2026, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, detalló en entrevista para El Informador cómo avanzan los preparativos en materia de logística, movilidad, infraestructura, promoción y atención al turismo. El edil subrayó que la ciudad se encuentra en tiempo y forma para cumplir con las exigencias de la FIFA y recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

En el marco de la organización mundialista, Frangie explicó que los partidos de repechaje que se disputarán en marzo serán clave para poner a prueba la operación del estadio, los accesos, la seguridad y el flujo de personas. Estos encuentros permitirán anticipar ajustes antes del arranque oficial del torneo.

“Sobre las sorpresas, ya hemos visto algunas, pero creo que serán pruebas piloto. Los partidos de Mundial suelen ser más tranquilos que un clásico Guadalajara ante América o Chivas ante Atlas. Ahí realmente vas a ver fútbol, la calidad del juego. Estamos tranquilos; lo que debemos cuidar es a la gente que venga. Esperamos tres millones de turistas en todo Jalisco, y debemos atenderlos bien. El Fan Fest será clave; según el sorteo, veremos cómo se comporta. Si nos toca una selección muy atractiva para Jalisco, será una locura, incluso más que el estadio, porque el estadio tiene capacidad para 48 mil personas, de las cuales unas 46 mil ya tienen boleto”, reveló.

El alcalde explicó que, aunque actualmente se realizan trabajos de coordinación entre dependencias y la FIFA, será en enero cuando la ciudadanía comience a ver las intervenciones visuales y temáticas rumbo al Mundial. Esta etapa incluye infraestructura temporal, señalética, ambientación y activaciones en puntos estratégicos de la ciudad.

“La verdad, estamos muy contentos. Todas las mesas de trabajo están funcionando; la parte del estadio también va muy avanzada. Creo que vamos en tiempo y forma, y pronto lo verán. Actualmente estamos en la FIL, con el pabellón del Mundial, y continuarán todas las actividades. Pero lo más importante es lo que viene a partir de enero: la vestimenta de la ciudad, todo lo conceptual del Fan Fest y de los public viewing. Estamos en tiempo y forma, porque el balón no puede detenerse: empieza el día nueve. Tenemos el sorteo el viernes; los esperamos en el estadio de Guadalajara, donde será nuestra transmisión del sorteo. Y el día cinco ya sabremos realmente los horarios y la logística de los equipos”, detalló.

Frangie recordó que el camino para que Guadalajara fuera elegida sede mundialista comenzó mucho antes de que el público lo percibiera. Explicó que el proyecto inició hace nueve años con el llenado del cuaderno de cargos, un documento técnico y logístico que exige la FIFA para evaluar candidaturas.

“Empezamos hace nueve años. La gente cree que iniciamos recientemente, pero hace nueve años comenzamos a llenar el cuaderno de cargos. Ustedes saben mejor que yo los requisitos que tiene la FIFA para este tipo de eventos, especialmente para el evento más importante del mundo. Comenzamos a trabajar en el cuaderno de cargos; después se nos otorgó la sede. Jorge Vergara consiguió la certificación FIFA del estadio y, posteriormente, se obtuvo el aval del gobernador para que fuera sede mundialista”, agregó.

Ante el tema de movilidad, reconoció que es un reto central. El alcalde detalló que el plan está diseñado para garantizar un flujo seguro y eficiente. El esquema incluye estacionamientos remotos, transporte continuo, restricciones vehiculares y apoyo de hoteles para trasladar a sus huéspedes.

“Mira, sobre la movilidad, que mucha gente pregunta y que, al final de cuentas, preocupa y ocupa: el estadio tendrá cuatro mil cajones de estacionamiento, que básicamente serán utilizados por la FIFA y sus invitados especiales. Normalmente, en un partido, la capacidad es de catorce o quince mil vehículos, pero ahora funcionarán los ‘park and ride’: llegas a un punto, dejas tu vehículo y salen transportes continuamente. También habrá transporte desde hoteles, ya sea para ir al estadio en día de partido o al Fan Fest en el centro de la ciudad. Entonces, la movilidad no será tan complicada; la gente tendrá que utilizar los transportes de los ‘park and ride’, y los hoteles ayudarán mucho con sus huéspedes. En el centro sabemos que los camiones no pueden entrar, y en el estadio, como en cualquier Mundial, una milla antes deberás caminar para llegar”, explicó.

El alcalde resaltó que la experiencia mundialista se vivirá en toda la metrópoli y en los destinos turísticos del estado de Jalisco.

“La mayoría de la gente vendrá a disfrutar la ciudad: ver los partidos en bares, restaurantes, antros, hoteles y vivir la experiencia. Además, tenemos los Pueblos Mágicos, Puerto Vallarta, Costa Alegre; eso ayuda a que la gente tome a Jalisco como sede, con dos aeropuertos de primer nivel: el de Puerto Vallarta y el de Guadalajara, que tiene conectividad con todas las sedes del Mundial”, añadió.

El alcalde concluyó la entrevista con un mensaje para los visitantes y aficionados, especialmente sobre la compra segura de boletos, ante antecedentes de fraudes en otros mundiales.

“Los esperamos con los brazos abiertos en Jalisco. Tengan mucho cuidado con la compra de boletos: solo hay una página oficial de la FIFA donde pueden registrarse y participar en los sorteos. Ahora salió el sorteo para quienes tienen tarjeta Visa, y me parece que ya se asignaron quince mil boletos. Así continuará el proceso. Tengan mucho cuidado de que no nos pase lo de los otros mundiales, que de repente les dicen que va a haber boleto incluido en el viaje y no hay el boleto”, concluyó.

SV