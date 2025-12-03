El Atlas está muy cerca de concretar su primer refuerzo de cara al Torneo Clausura 2026, y todo apunta a que se trata del defensa argentino Manuel Capasso, quien ya se encuentra en Guadalajara para realizar exámenes físicos y médicos, mientras la directiva afina los últimos detalles de su fichaje. Con 29 años y experiencia en varios países de Sudamérica, Capasso podría llegar procedente del Club Olimpia de Paraguay, institución con la que aún tenía seis meses de contrato.

La posible incorporación del zaguero obedece a una clara necesidad detectada por el cuerpo técnico y la directiva rojinegra: la urgencia de fortalecer una de las líneas más vulnerables del equipo. Atlas fue una de las defensas más goleadas del Apertura 2025, arrastrando problemas de coordinación, inexperiencia y falta de calidad en momentos clave, factores que contribuyeron a que el equipo ni siquiera pudiera acceder al Play-In. Ante este panorama, Diego Cocca solicitó refuerzos de jerarquía que aporten solidez y liderazgo inmediato.

Capasso ofrece justamente ese perfil. En Paraguay se consolidó como titular indiscutible y fue campeón con Olimpia, donde dejó una buena impresión entre la afición. Antes de su paso por el futbol guaraní, militó en el Vasco da Gama de Brasil y en clubes argentinos como Newell’s Old Boys, Atlético Tucumán, Platense, Aldosivi, Defensa y Justicia y Acassuso, experiencias que le han dado madurez y recorrido internacional.

Consultado sobre este movimiento, el presidente rojinegro Aníbal Fájer no confirmó ni desmintió la negociación y en las próximas horas podría haber noticias oficiales. Fuentes cercanas al proceso señalan que solo restan detalles contractuales para cerrar la operación.

Mientras tanto, los Zorros regresaron este miércoles a los trabajos de pretemporada en la Academia AGA, donde Cocca ya supervisa al plantel y espera contar cuanto antes con Capasso para integrarlo al esquema defensivo con el que buscarán competir de mejor manera en el Clausura 2026.

