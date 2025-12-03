El Atlas está muy cerca de concretar su primer refuerzo de cara al Torneo Clausura 2026, y todo apunta a que se trata del defensa argentino Manuel Capasso, quien ya se encuentra en Guadalajara para realizar exámenes físicos y médicos, mientras la directiva afina los últimos detalles de su fichaje. Con 29 años y experiencia en varios países de Sudamérica, Capasso podría llegar procedente del Club Olimpia de Paraguay, institución con la que aún tenía seis meses de contrato.La posible incorporación del zaguero obedece a una clara necesidad detectada por el cuerpo técnico y la directiva rojinegra: la urgencia de fortalecer una de las líneas más vulnerables del equipo. Atlas fue una de las defensas más goleadas del Apertura 2025, arrastrando problemas de coordinación, inexperiencia y falta de calidad en momentos clave, factores que contribuyeron a que el equipo ni siquiera pudiera acceder al Play-In. Ante este panorama, Diego Cocca solicitó refuerzos de jerarquía que aporten solidez y liderazgo inmediato.Capasso ofrece justamente ese perfil. En Paraguay se consolidó como titular indiscutible y fue campeón con Olimpia, donde dejó una buena impresión entre la afición. Antes de su paso por el futbol guaraní, militó en el Vasco da Gama de Brasil y en clubes argentinos como Newell’s Old Boys, Atlético Tucumán, Platense, Aldosivi, Defensa y Justicia y Acassuso, experiencias que le han dado madurez y recorrido internacional.Consultado sobre este movimiento, el presidente rojinegro Aníbal Fájer no confirmó ni desmintió la negociación y en las próximas horas podría haber noticias oficiales. Fuentes cercanas al proceso señalan que solo restan detalles contractuales para cerrar la operación.Mientras tanto, los Zorros regresaron este miércoles a los trabajos de pretemporada en la Academia AGA, donde Cocca ya supervisa al plantel y espera contar cuanto antes con Capasso para integrarlo al esquema defensivo con el que buscarán competir de mejor manera en el Clausura 2026.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF