Charros de Jalisco y Venados de Mazatlán protagonizaron una auténtica feria de batazos que transformó el Estadio Panamericano en un auténtico hervidero de emociones, donde el beisbol se vivió como una verdadera fiesta de principio a fin.

Desde el primer lanzamiento, el duelo se convirtió en un constante intercambio de golpes que mantuvo a la afición al borde del asiento. Las carreras cayeron una tras otra, los batazos retumbaron en el madero y cada jugada cerrada fue acompañada por una explosión de ruido desde las gradas. El público no solo fue testigo del espectáculo, sino parte fundamental del mismo, ejerciendo presión sobre el rival y arropando a la novena local en los momentos más delicados del encuentro.

Cuando los Venados apretaron la pizarra y pusieron en predicamentos a los caporales, la respuesta de la tribuna fue inmediata. Con porras, aplausos y gritos de aliento, la gente se convirtió en el jugador número diez, empujando a los Charros a resistir la embestida y a mantenerse firmes en la búsqueda de la victoria.

La tensión creció conforme avanzaron las entradas, pero también lo hizo la comunión entre equipo y afición. Cada out conseguido por el pitcheo local y cada batazo oportuno de la ofensiva jalisciense desataban nuevas oleadas de júbilo en un inmueble que vivió una de sus noches más vibrantes de la temporada.

Finalmente, el Panamericano explotó en algarabía con el triunfo de los dirigidos por Benjamín Gil. El sonido del último out marcó no solo la victoria en el marcador, sino también la culminación de una velada cargada de pasión, nerviosismo y celebración, en la que Zapopan volvió a demostrar que su afición vive y siente el beisbol con una intensidad inigualable.

CT