La escudería Cadillac prepara un golpe mediático sin precedentes para anunciar su llegada a la Fórmula 1 (F1), y lo hará con un marco tan espectacular como inesperado: el Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Allí, frente a millones de espectadores alrededor del mundo, será revelado el monoplaza que conducirán Sergio Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas en su debut dentro de la máxima categoría.

Para Cadillac, escoger el evento deportivo más visto del planeta es una declaración de intenciones. El propio CEO de la escudería, Dan Towriss, lo explicó en redes sociales: "El Super Bowl es uno de los pocos eventos en la cultura estadounidense donde se combinan deporte, entretenimiento y storytelling. Nos ofrece la plataforma ideal para presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un entorno que refleja plenamente nuestra esencia".

Lo que se sabe al momento

Aunque no se ha confirmado si el auto aparecerá durante el show de medio tiempo, en un anuncio especial o con un segmento propio dentro de la transmisión, la marca mantiene la expectativa al máximo. Lo único seguro es que será una presentación distinta a cualquier otra en la historia de la categoría.

Para Checo Pérez, la cita representa el inicio formal de una nueva etapa que ha generado enorme entusiasmo en México, especialmente en Guadalajara, su tierra natal. El tapatío ya trabajó recientemente con el equipo en dos días de pruebas en Italia, donde tuvo sus primeros acercamientos con ingenieros, mecánicos y personal técnico. Estos ensayos han sido claves para acelerar su integración: adaptarse a los procesos del equipo, pulir rutinas y sincronizar comunicación antes de recibir el monoplaza definitivo.

En paralelo, Cadillac informó que encenderá su primer motor Ferrari en los próximos días, propulsor con el que competirán durante sus primeras tres temporadas. Bottas, por su parte, se unirá oficialmente al proyecto el 1 de enero, una vez concluido su rol como piloto reserva de Mercedes.

La expectativa crece: Cadillac no solo será la novedad de la parrilla, sino también la escudería con la presentación más ambiciosa rumbo al 2026. Con Checo Pérez como estandarte y un escenario tan masivo como el Super Bowl, el equipo prepara una entrada a lo grande.

