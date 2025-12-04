Los Lions de Detroit y los Cowboys de Dallas son los dos mejores equipos en la búsqueda de un comodín de la Conferencia Nacional y aún mantienen la esperanza de competir por los títulos de su respectiva división.

Detroit (7-5) recibe a Dallas (6-5-1) hoy por la noche y el ganador mejorará su posición en el panorama de los playoffs, mientras que el perdedor puede no tener tiempo para recuperarse del revés en el último mes de la temporada regular.

Después de comenzar 5-2, los campeones defensores del Norte de la NFC han perdido tres de cinco para quedar detrás de Chicago (9-3), líder de la división, y de Green Bay (8-3-1), que ocupa el segundo lugar.

Mientras tanto, los Cowboys están avanzando hacia la contienda de postemporada gracias a una defensiva revitalizada.

Están por encima del .500 por primera vez este año gracias a tres victorias consecutivas, incluida una sobre Filadelfia, para potencialmente desafiar a los Eagles (8-3), líderes de la NFC Este, por el título de la división.

Dallas tiene la ofensiva mejor clasificada de la NFL, promediando 393 yardas por juego, y ocupa el segundo lugar con 29,3 puntos por juego. Detroit promedia 376 yardas de ofensiva, ocupando el tercer lugar, y 29,2 puntos para empatar en el tercer lugar de la liga.

