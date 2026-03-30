Yoanne Wissa y Congo, a 90 minutos de hacer historia rumbo al Mundial 2026

La Selección de la República Democrática del Congo está a un paso de escribir una nueva página en su historia, al colocarse a 90 minutos de conseguir su clasificación al Mundial 2026. Aunque el país ya tuvo presencia en 1974, bajo el nombre de Zaire, el actual combinado busca lograrlo por primera vez en esta nueva etapa.

La relevancia del momento para Yoanne Wissa

En la antesala del duelo decisivo, Yoanne Wissa resaltó la relevancia del momento y el camino recorrido por el equipo para llegar a esta instancia, dejando claro que el grupo asume con responsabilidad el reto que tiene enfrente.

"Hemos necesitado esta oportunidad por años. Sabemos la presión que tenemos hoy. Estamos contentos de jugar este partido porque tuvimos una fase africana en la que los chicos lo han hecho muy bien. Ahora sabemos que podemos lograrlo. Tenemos más de 90 minutos para hacer historia", señaló el jugador.

Asimismo, Wissa recordó los momentos difíciles que ha atravesado la selección en intentos anteriores, lo que hace aún más significativo el presente que viven como grupo.

"Es una locura, realmente. Hemos perdido la clasificación al Mundial tres veces en partidos decisivos. Ahora es diferente, porque antes era un regreso a casa y ahora es solo un partido más. Como dije, en noviembre mis compañeros hicieron un gran trabajo en la fase africana: ganaron contra Camerún y Nigeria, lo cual no fue fácil. Estar a poco más de 90 minutos de algo tan grande es una locura", agregó.

De cara al compromiso definitivo, el delantero evitó colocar a su equipo como favorito, consciente de la paridad que suele existir en este tipo de encuentros.

"No, no creo que seamos favoritos. Podemos ganar, pero también podemos perder. No somos favoritos porque ha pasado mucho tiempo sin estar en la Copa del Mundo. Han pasado años. Creo que será un partido parejo y estamos listos para jugarlo", reconoció.

Lo que debes saber sobre el partido Congo vs Jamaica

La República Democrática del Congo y Jamaica se medirán en el partido decisivo del repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio AKRON de Guadalajara y que definirá a uno de los últimos clasificados a la Copa del Mundo.

El encuentro se jugará este martes 31 de marzo a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse EN VIVO a través de televisión de paga y streaming, desde la cancha del inmueble ubicado en la capital de Jalisco.

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