La Selección de Bolivia quedó a un paso de clasificar al Mundial 2026 tras remontar 2-1 a Surinam en el repechaje intercontinental, por lo que ahora enfrentará a Irak en Monterrey, en un encuentro que definirá al próximo invitado a la Copa del Mundo.

El partido entre Irak vs Bolivia se disputará el martes 31 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA, con transmisión en vivo a través de televisión de paga y streaming.

Así llegan los equipos al partido de repechaje por el boleto al Mundial 2026

Bolivia llega motivada tras remontar ante Surinam en el mismo escenario mexicano, donde mostró carácter luego de ir en desventaja. El conjunto sudamericano fue de menos a más y logró imponer condiciones en la segunda mitad para darle la vuelta al marcador y mantenerse con vida en la repesca.

En ese compromiso, Surinam sorprendió al inicio del segundo tiempo con un gol de Liam Van Gelderen, pero la reacción boliviana no tardó en llegar. Moisés Paniagua empató el encuentro al minuto 72 con un disparo preciso, mientras que Miguel Terceros selló la victoria desde el punto penal al 79'.

Ahora, el combinado dirigido por Óscar Villegas tendrá la prueba definitiva frente a Irak, en un duelo imperdible para todos los aficionados que esperan el arranque de la Copa del Mundo El ganador de este enfrentamiento conseguirá el último boleto disponible y se integrará al Grupo I del Mundial 2026, donde ya esperan selecciones importantes como Francia, Senegal y Noruega.

Este partido será una oportunidad histórica para Bolivia, que busca romper una sequía de más de tres décadas sin participar en una Copa del Mundo. Por su parte, Irak intentará aprovechar su oportunidad en la repesca para volver al escenario mundialista al que no va desde que nuestro país fue sede en 1986.

Dónde ver EN VIVO el partido Irak vs Bolivia de repechaje al Mundial 2026

Fecha y hora: Martes 31 de marzo de 2026, 21:00 horas

Martes 31 de marzo de 2026, 21:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: ViX Premium y TUDN

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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