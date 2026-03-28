La República Democrática del Congo y Jamaica se enfrentarán en el partido decisivo del repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio AKRON de Guadalajara y que definirá a uno de los últimos clasificados a la Copa del Mundo.

El encuentro se jugará este martes 31 de marzo a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse EN VIVO a través de televisión de paga y streaming, desde la cancha del inmueble ubicado en Jalisco.

Así llegan las selecciones al duelo de repechaje al Mundial 2026

La Selección de Jamaica llega a este compromiso después de vencer por 0-1 a Nueva Caledonia en el primer duelo del repechaje. El conjunto de Concacaf mostró superioridad durante gran parte del encuentro, dominando desde los primeros minutos con Bailey Cadamarteri y Tyreece Campbell como sus principales armas ofensivas.

El único gol del partido llegó al minuto 18, luego de un tiro libre ejecutado por Ronaldo Webster que generó un rebote mal controlado por el guardameta Rocky Nyikeine. Cadamarteri aprovechó la oportunidad para mandar el balón al fondo de la red y sellar el triunfo jamaicano. A pesar de generar más ocasiones, Jamaica no logró ampliar la ventaja, mientras que Nueva Caledonia intentó reaccionar sin éxito en la recta final.

Por su parte, la República Democrática del Congo avanzó directamente a la final del repechaje intercontinental gracias a su posición en el ranking FIFA, evitando así disputar rondas previas. El equipo africano obtuvo su lugar tras eliminar a Nigeria en el playoff de su confederación, luego de empatar 1-1 y vencer 4-3 en tanda de penales.

El combinado congoleño buscará regresar a una Copa del Mundo tras más de cinco décadas de ausencia. Su única participación fue en Alemania 1974, cuando aún competía bajo el nombre de Zaire. Aunque no logró avanzar de fase de grupos en aquella edición, su clasificación se grabó en las páginas de la historia.

Ahora, con una nueva oportunidad en puerta, la República Democrática del Congo intentará aprovechar su condición de cabeza de serie, mientras que Jamaica buscará mantener el buen ánimo tras su victoria del pasado jueves para sellar su boleto a la justa mundialista.

Dónde ver EN VIVO el partido de repechaje Congo vs Jamaica

Fecha y hora: Martes 31 de marzo de 2026, 15:00 horas

Martes 31 de marzo de 2026, 15:00 horas Estadio: Akron, Guadalajara, Jalisco

Akron, Guadalajara, Jalisco Transmisión: ViX Premium, TUDN

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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