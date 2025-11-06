Xolos y Atlas se medirán este viernes en un duelo que forma parte de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025, un encuentro importante en parte final de la fase regular. Si no quieres perderte ningún detalle de este enfrentamiento, aquí te contamos el horario del partido y en qué canal podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Xolos y Atlas a la Jornada 17 de la Liga MX

En este cierre de la fase regular de la Liga MX, los Xolos de Tijuana reciben a los Zorros del Atlas.

La escuadra que dirige Sebastián "Loco" Abreu llega a este último juego con 21 unidades y en el lugar 9 de la clasificación, resultado de cinco victorias, seis empates y cinco derrotas, por lo que se harán valer como locales para llevarse los tres puntos y con esto obtener un puesto de Liguilla.

Del otro lado, los Rojinegros del Atlas llegan a este encuentro tras empatar con Toluca (0-0) y en el lugar 12 de la General.

Los pupilos de Diego Cocca deben ganar y esperar otros resultados para tener opción de jugar el Play-in, por lo que se aferran al milagro y saldrán con todo al terreno de juego.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Atlas de la J17 - Liga MX

El duelo de la Jornada 17 tendrá lugar este viernes 7 de noviembre en el Estadio Caliente, de la ciudad de Tijuana, Baja California, con inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá verse por streaming y, además, los seguidores podrán mantenerse al tanto del minuto a minuto a través de las redes sociales de ambos equipos y consultar los resultados más recientes y la cobertura especial en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 7 de noviembre, 21:00 horas

Viernes 7 de noviembre, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: Caliente TV, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF