Deportes | Liga MX

Calendario de partidos de la J17 del Apertura 2025

La fase regular del campeonato mexicano está por terminar y estos son los partidos de la última jornada de la Liga MX

Por: Oralia López

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega al final de la fase regular con la Jornada 17, programada del viernes 7 al domingo 9 de noviembre. Por su formato y la irregularidad de los equipos, algunos todavía tienen posibilidades de meterse en el Play-In, mientras que otros ya aseguraron su pase a la Liguilla.

La agenda de partidos para este fin de semana permitirá disfrutar de la acción a través de distintos canales y plataformas de streaming, con transmisiones disponibles tanto en señal abierta como en televisión de paga y aplicaciones.

Esta será la última jornada del calendario, y podría resultar decisiva para definir el cierre de la fase regular. 

El viernes abrirá la acción con el choque entre Juárez y Querétaro, seguido por el duelo fronterizo entre Xolos y Atlas. El sábado la atención se centra en el Chivas vs Monterrey en el Estadio AKRON, mientras que Tigres recibe a San Luis en el Volcán con la mira puesta en los primeros lugares. Toluca enfrentará al América en un partido con sabor a Liguilla, y Cruz Azul cerrará la jornada sabatina ante Pumas en la Ciudad de los Deportes, un encuentro siempre cargado de rivalidad. El domingo, Santos y Pachuca pondrán el broche final en Torreón.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J17 de la Liga MX en vivo

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México. 

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la Jornada 17 del Apertura 2025, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.

Calendario de partidos J17 Apertura 2025-Liga MX

Viernes 7 de noviembre de 2025

FC Juárez vs Querétaro

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One, Azteca 7

Xolos vs Atlas

  • Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV/FOX One

Mazatlán vs Necaxa

  • Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado 8 de noviembre de 2025

Tigres vs San Luis

  • Sede: Estadio Universitario, 17:00 hora
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One, Azteca 7

Chivas vs Monterrey

  • Sede: Estadio Akron, 17:07 horas
  • Transmisión (canales): Amazon Prime Video (Míralo en vivo)

Toluca vs América

  • Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One, TUDN, ViX Premium

León vs Puebla

  • Sede: Estadio Nou Camp, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One

Cruz Azul vs Pumas

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Domingo 9 de noviembre de 2025

Santos vs Pachuca

  • Sede: Estadio TSM Corona, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

