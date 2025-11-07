El duelo entre León y Puebla se jugará este sábado como parte de la Jornada 17 del Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la necesidad de cerrar de manera decente un torneo que queda apara el olvido, por lo que se espera un partido complejo. Aquí te contamos a qué hora inicia y dónde podrás verlo en vivo.

Cómo llegan León y Puebla a la Jornada 17 de la Liga MX

El Puebla visita a León en la última fecha del certamen, en un duelo donde juega nada más que el orgullo.

Ningún equipo le quitará la última posición al Puebla, quien a pesar de haber dado señales de vida en la Jornada 13, no logró otra cosa más que un empate con Juárez en la fecha 15 y en su más reciente encuentro viene de perder 0-3 con Cruz Azul, el actual líder del torneo.

Por su parte, el León de Nacho Ambriz tampoco encontró la fórmula ganadora y se ubica por encima de Puebla, en la posición 17, con trece unidades, luego de tres victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

En el duelo frente a América de la fecha 16, León perdió 2-0 y ya suman nueve partidos sin conocer la victoria, pese a tener tres empates en este penoso camino.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Puebla de la J17 - Liga MX

Este sábado 8 de noviembre, el Estadio León será escenario del choque por la Jornada 17 del Apertura 2025. El partido arrancará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse por streaming. También podrás seguir las jugadas y goles en las redes de ambos equipos y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 8 de noviembre, 19:00 horas

Sábado 8 de noviembre, 19:00 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión: Caliente TV, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

