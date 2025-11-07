El duelo entre Cruz Azul y Pumas se jugará este sábado dentro de la Jornada 17 del Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones para cumplir sus propios objetivos en el cierre de la fase regular. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Cruz Azul vs Pumas a la Jornada 17 de la Liga MX

Este sábado se vivirá un duelo intenso en la cancha del Estadio Cuauhtémoc entre dos equipos que buscan diferentes objetivos, pues tanto Cruz Azul como Pumas están cerca de una de sus primordiales metas en el Apertura 2025.

En el marco de la fecha 17, la Máquina celeste recibirá en cancha neutral a unos aguerridos Pumas, en un duelo que va más allá del orgullo. El partido se jugará en la ciudad de Puebla debido a una cláusula estipulada en el convenio de arrendamiento al cuadro de Nicolás Larcamón, donde quedó asentado que el encuentro entre ambos tendría que ser fuera de Ciudad Universitaria, ventaja que posiblemente perderían los universitarios.

Sin embargo, esto no es ningún inconveniente para los celestes, pues en la ciudad poblana tienen buen arrastre, la Máquina buscará el liderato general, y una victoria le aseguraría enfrentar la Liguilla como local; de empatar o perder podría quedar más abajo en la Tabla General.

Cruz Azul, como local, se mantiene invicto y pocos son los equipos que le han arrebatado puntos en su casa, mostrando fortaleza en todas sus líneas. El pasado sábado, jugando a medio gas, le metió tres goles como visitante al Puebla, mostrando contundencia y variedad al ataque.

Pumas viene de golear a Xolos de Tijuana para acercarse a la repesca, pero tendrán que dar un extra si quieren vencer a la Máquina.

El equipo de Efraín Juárez ha tenido altibajos durante el torneo y de perder este sábado podría quedar fuera de la liguilla. Hasta el momento tiene 18 puntos, y los conjuntos de Santos, Atlas y Querétaro, que están un punto abajo, solo esperan ganar sus duelos, además del tropezón universitario.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Pumas de la J17 - Liga MX

Este sábado 8 de noviembre, Cruz Azul recibirá a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 17 del Apertura 2025. El partido comenzará a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible por televisión abierta, restringida y por streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 8 de noviembre, 21:05 horas

Sábado 8 de noviembre, 21:05 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

