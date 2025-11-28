Xolos busca consumar la campanada ante Tigres en el Volcán

El sueño de una de las mayores sorpresas del Apertura 2025 está más vivo que nunca para el Club Xolos de Tijuana que se presenta al juego de Vuelta de los Cuartos de Final con una ventaja contundente de 3-0 sobre los Tigres, resultado que los coloca a tan solo 90 minutos de firmar la clasificación a las Semifinales. El desenlace se escribirá este sábado 29 de noviembre, a las 21:10 horas, en el siempre imponente Estadio Universitario.

Cómo llegan los equipos

El escenario no podría ser más contrastante. Por un lado, Tijuana llega fortalecido por el golpe anímico de la goleada conseguida en la Ida; mientras que, los universitarios apelan a su experiencia, a su gente y a su fortaleza como local, ya que de los nueve partidos que disputaron en el Volcán durante la fase regular, solo perdieron uno, empataron dos y ganaron seis.

Para avanzar, el equipo comandado por Sebastián "Loco" Abreu tiene un amplio rango de resultados a su favor: le basta con un empate sin goles, una victoria por cualquier marcador o incluso una derrota por diferencia de dos anotaciones para mantenerse con vida en la eliminatoria.

Sin embargo, el reto para Xolos no es menor, ya que el Estadio Universitario ha sido un verdadero martirio a lo largo de su historia reciente. El conjunto fronterizo no logra ganar en el Volcán desde diciembre de 2016, y desde entonces acumula diez visitas consecutivas con derrota.

A pesar del duro golpe recibido en la Ida, Tigres no llega muerto a la Vuelta. El conjunto universitario vio cortada una racha invicta de trece partidos con el descalabro sufrido ante Tijuana, lo que enaltece aún más la gesta de su rival, pero también enciende el orgullo de un equipo acostumbrado a competir en escenarios límite. La misión para los felinos es clara al necesitar ganar por al menos tres goles para aspirar a la remontada.

La historia, las estadísticas y el ambiente juegan en contra de los Xolos, pero el marcador global les pertenece. Con 90 minutos por delante, Tijuana está ante la oportunidad inmejorable de firmar una de las mayores campanadas del Apertura 2025 con toda la presión cargada hacia el lado auriazul.

