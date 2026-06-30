Canciller pide no burlarse de la Selección de Alemania tras ser eliminada del Mundial 2026 por Paraguay

La eliminación de Alemania a manos de Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó un duro golpe en lo deportivo. El resultado desató una ola de críticas y burlas que rápidamente llegó al debate público, que involucra a políticos, medios de comunicación y aficionados.

La situación escaló hasta el punto de que el líder del país pidió públicamente poner fin a las burlas contra la selección. Conoce qué provocó esta reacción, por qué el mensaje generó tanto revuelo y cómo una derrota en la cancha terminó convirtiéndose en un asunto de interés nacional.

El polémico mensaje de Friedrich Merz

El canciller alemán, Friedrich Merz, se vio obligado a intervenir hoy martes 30 de junio en la discusión futbolera. A través de su cuenta oficial en la red social X, pidió, en cierto modo, detener las burlas contra los jugadores.

"Celebramos juntos los éxitos. Y en la derrota permanecemos unidos", escribió el mandatario. Su mensaje buscaba calmar los ánimos tras la dolorosa caída en los dieciseisavos de final del torneo.

"Eso es lo que nos hace fuertes. Quien lleva el águila en el pecho merece nuestro apoyo, no nuestro escarnio", sentenció Friedrich Merz. Sin embargo, este fue su segundo intento por apaciguar a una afición furiosa.

X / @bundeskanzler

Horas después del partido, Merz publicó en su cuenta de X un mensaje de apoyo a la selección: "Aunque la eliminación duele: ¡Qué partido, @DFB_Team! Con su esfuerzo y espíritu de equipo en este Mundial han emocionado a nuestro país. Estamos orgullosos de ustedes".

X / @bundeskanzler

El mensaje fue recibido con dureza y muchos lo consideraron demasiado complaciente. En su publicación, el canciller destacaba la entrega del equipo y afirmaba sentirse profundamente orgulloso de su actuación, pese a la eliminación.

La reacción no tardó en llegar. Miles de usuarios cuestionaron las palabras del jefe de gobierno y se preguntaban qué partido había visto, lo que dio paso a una oleada de críticas, burlas e incredulidad en las redes sociales.

La dura respuesta de la prensa alemana

El diario Bild, el periódico más leído y de mayor influencia en el país, no tardó en destrozar la postura del canciller. Aseguraron, según sus fuentes, que el primer mensaje ni siquiera fue aprobado por él personalmente antes de publicarse.

La crítica editorial de Bild fue absolutamente lapidaria. Afirmaron que tanto el canciller como el técnico nacional, Julian Nagelsmann, viven actualmente en una "realidad paralela".

El medio reprochó duramente que Julian Nagelsmann no tuviera la decencia de presentar su renuncia inmediata. Además, acusó a ambos líderes de ser incapaces de reconocer sus propios errores y asumir responsabilidades.

"El equipo no luchó. La actuación del entrenador fue arrogante y soberbia. No hubo pasión", sentenció el diario. Para la prensa, los jugadores están demasiado acomodados y son un triste reflejo de la sociedad actual.

La primera sorpresa en el Mundial 2026

Pero, ¿qué pasó exactamente en el terreno de juego? El partido disputado ayer terminó en una tragedia deportiva para los europeos y una hazaña monumental para los sudamericanos.

Paraguay eliminó a los tetracampeones del mundo en una dramática tanda de penales (4-3). Esto ocurrió tras un reñido y agotador empate 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, en el que además se anuló un gol para los germanos.

Este resultado marca una verdadera hazaña. Es la primera vez que Alemania pierde una tanda de penales en los Mundiales, rompiendo una racha invicta e impecable que mantenían desde España 1982.

La legendaria efectividad alemana desde los once pasos desapareció por completo ante la presión. Kai Havertz vio su disparo atajado, Nick Woltemade corrió con la misma suerte y Jonathan Tah voló su cobro por encima del travesaño.

Por el lado paraguayo, a pesar de los fallos de Antonio Sanabria y Fabián Balbuena, el equipo mantuvo la calma. José Canale fue el encargado de anotar el penal decisivo que selló la histórica clasificación.

Con este monumental triunfo, la Albirroja, dirigida magistralmente por Gustavo Alfaro, avanza con paso firme a los octavos de final. Se enfrentará al ganador del cruce entre Francia y Suecia el próximo 4 de julio en la ciudad de Filadelfia.

Para Alemania, el panorama es completamente desolador y preocupante. Esta derrota significa encadenar su tercera eliminación consecutiva en fases tempranas de un Mundial, sin poder llegar a la ronda de los mejores 16, un fracaso sistemático que obligará a replantear todo su proyecto deportivo.

*Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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